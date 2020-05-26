В Москве собрана самая большая база КТ пациентов с коронавирусом в мире

В столице сформирована самая крупная в мире база данных с КТ-исследованиями органов грудной клетки пациентов с признаками COVID-19. Ее собрали в ходе исследований Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения.

Это более тысячи полностью обезличенных наборов компьютерных томограмм. Уникальный ресурс для диагностики COVID-19 собран в московских КТ-центрах, созданных на базе городских поликлиник. Набор данных используется для разработки различных сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ).

"Москва борется с эпидемией коронавируса уже четвертый месяц. В это непростое время на помощь врачам приходит искусственный интеллект - используя технологии, медикам удается быстрее и точнее определять стадии развития пневмонии на КТ легких. При этом для эффективного обучения искусственного интеллекта используются данные пациентов в обезличенном виде, собранные в период с 10 марта по 25 апреля. Эта база насчитывает более тысячи снимков и является крупнейшей в мире. Мы надеемся, что передовые технологии, которые мы сейчас активно внедряем в столичной системе здравоохранения, помогут нам эффективнее бороться с инфекцией", - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для формирования базы КТ-исследований из более тысячи обезличенных и специальным образом размеченных снимков, на основе которой можно обучать искусственный интеллект, было проанализировано порядка 80 тысяч КТ, сделанных в амбулаторных КТ-центрах пациентам с подозрением на вирусную пневмонию. Датасет доступен для специалистов-разработчиков искусственного интеллекта. Компьютерные томограммы конвертированы в признанный среди профессионалов машинного обучения формат NIfTI.

"Все исследования искусственного интеллекта уже сейчас активно используется при диагностике коронавирусной инфекции. Они автоматически поступают в единую радиологическую систему (ЕРИС). ИИ обрабатывает данные и врач-рентгенолог в рамках эксперимента получает изображение с маркировкой и текстовым описанием. При подготовке датасэта важно, что разметка данных произведена целиком, по локализациям и по контурам патологии - тем зонам, по которым алгоритмы искусственного интеллекта могут выявить патологию. В условиях напряженной эпидемической ситуации это позволяет врачу не упустить даже самые незаметные детали проведенного исследования", - пояснил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов.

Это уникальное собрание Центра диагностики и телемедицины. Например, в базе данных Калифорнийского университета в Сан-Диего находится 349 двухмерных КТ-снимков 216 пациентов, в то время как в датасете, собранном в Москве, содержатся трехмерные КТ-исследования. База данных RAIOSS & Livon Saúde, сформированная в Бразилии, пока включает десять компьютерных томограмм, тогда как у Итальянского радиологического общества она содержит более 70. Набор случаев новой коронавирусной инфекции Североамериканского радиологического общества разрознен и подходит только для ознакомления, а у Британского общества торакальной радиологии он содержит не более сотни исследований.

У столицы есть еще одно кардинальное отличие от зарубежных. Все КТ-исследования в Центре диагностики и телемедицины размечены согласно классификации, отражающей объем патологических изменений в легочной ткани при COVID-19 по данным компьютерной томографии органов грудной клетки. Классификация, которая легла в основу разметки, опубликована в методических рекомендациях по лучевой диагностике коронавирусной болезни COVID-19.

Напомню, сейчас в Москве созданы и работают 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Они развернуты на базе зданий городских поликлиник, имеющих кабинеты компьютерной томографии. Помимо КТ, для пациентов с подозрением на COVID-19 в этих центрах проводят дополнительные обследования: общий анализ крови, ЭКГ, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию. Такой подход дает возможность не только диагностировать наличие пневмонии, но и определить ее характер.