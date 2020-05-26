Во вторник, 26 мая, столица поставила рекорд по выписке из стационаров выздоровевших от коронавируса: домой после лечения отправились сразу 8033 пациента. Успешное лечение опасного вируса характерно в Москве практически всю вторую половину мая - выписанных в эти дни становится все больше. Но столько еще не было. Если вспомнить, что новых случаев заражения COVID-19 выявлено в эти же сутки 2830, то получается, что выздоровление идет почти втрое быстрее.

В целом же выздоровели в столице уже 61 619 переболевших горожан. А более 40 процентов из почти 170 тысяч москвичей, которые испытали на себе новую заразу, этого даже не заметили. Как отмечают эксперты, столько жителей столицы пережили ее без клинических проявлений. "У нас уже нет того нескончаемого потока пациентов, как это было в апреле, - рассказала корреспонденту "РГ" Наталья Кузенкова, главный врач городской клинической больницы N 68, на базе которой работает один из 48 открывшихся в столице в пору пандемии Центров компьютерной томографии. - Мы за день делали по 70 снимков КТ, а сейчас не более 20-30. А главное, это уже, что называется, более легкие больные, которых не надо прямо с порога подключать к кислороду".

О том, что и в стационары вдвое меньше стало поступать именно тяжелых больных, говорит и мэр Москвы Сергей Собянин: вместо 2100 больных в сутки не более 1000. Лечение же тех, кто переносит коронавирусную инфекцию без осложнений, сейчас отработано на дому. После назначений, сделанных врачом и вручения им бесплатных препаратов, большинству бывает достаточно телемедицинских консультаций со специалистами из созданных для этого центров. Благодаря этому до трети коек в столичных стационарах сейчас свободны.

Выздоровление в Москве идет почти втрое быстрее

К сожалению, не обошлось в городе и без летальных исходов. На 26 мая за время пандемии скончались 2110 москвичей. Трудно чем-либо успокоить боль утраты их родным и близким. Но глядя на статистику смертей в других столицах мира, понимаешь, что и у нас потерь могло быть гораздо больше. Например, в Нью-Йорке от коронавируса умерли 29 299 человек, в Мадриде - 8176...

Вопрос, почему на таком фоне Москва выглядит столь благополучно, занимает многих. На мой же взгляд, разгадка проста. В этом поединке с опасным вирусом московские власти все время шли на опережение. И не только посадив на самоизоляцию почти 2 миллиона пожилых москвичей и горожан с хроническими заболеваниями задолго до пика пандемии, тем самым сохранив жизни тысяч людей из группы риска. И даже не тогда, когда они запретили горожанам выходить из квартиры даже с малейшими признаками ОРВИ, дав строгий наказ: врача вызывать только домой, хотя это тоже существенно помогло затормозить распространение инфекции.

Все началось гораздо раньше, еще в 2011 году, когда одним из первых городских проектов нового мэра столицы стала модернизация всего здравоохранения. Разве смогли бы медики сейчас принять решение: не ждать результатов тестирования, не терять на это время, а начинать лечить сразу же, по результатам компьютерной томографии, если бы больницы не были за прошедшее время так оснащены современным оборудованием? А самая лучшая, новейшая клиника в Коммунарке, первая встретившая в России коронавирус? Ее ведь построили в Новой Москве совсем не для этого, а просто для улучшения базы здравоохранения города, до этого не строившего новых больниц четыре десятка лет! И как же кстати оказались эти 900 инфекционных коек, которые Москва достала в нужный час, как волшебник из рукава.