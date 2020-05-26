В Москве ввели видеосервис для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции

Жители Москвы смогут принять участие в обжаловании штрафов за нарушение самоизоляции по видеосвязи. Об этом в эфире "России 24" заявил начальник Главного контрольного управления правительства столицы Евгений Данчиков.

По словам руководителя Главконтроля, этот сервис будет работать на платформе mos.ru. Достаточно оперативно будут аннулированы штрафы тем, кто в спорный момент был в медучреждении или КТ-центре и сможет предоставить подтверждения.

Ранее власти Москвы заявляли, что горожане подали более 2,5 тысяч жалоб на штрафы, выписанные с помощью приложения "Социальный мониторинг". При этом 97 процентов штрафов не обжалуются.