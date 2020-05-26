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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

У вас будет квартира

С 1 июня семьи с детьми могут начать оформление льготной региональной ипотеки
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8165)
Подмосковные власти решили не отменять из-за коронавируса анонсированные ранее региональные программы. Льготная ипотека для семей с одним ребенком, о которой губернатор области Андрей Воробьев впервые заявил в начале года во время своего традиционного обращения к жителям, стартует с 1 июня. Именно с этой даты можно будет подавать заявление на ее оформление, рассказали "РГ" в областном министерстве жилищной политики.
Второй ребенок может подарить льготу по ипотеке всем. А первый - только жителям Подмосковья. Фото: Владимир Аносов/РГ Второй ребенок может подарить льготу по ипотеке всем. А первый - только жителям Подмосковья. Фото: Владимир Аносов/РГ
Второй ребенок может подарить льготу по ипотеке всем. А первый - только жителям Подмосковья. Фото: Владимир Аносов/РГ

Напомним условия. Ипотека предназначена для семей, в которых, начиная с 1 января 2020 года, родился ребенок. И не важно, какой он по счету. Такие семьи могут претендовать на снижение процентной ставки по ипотеке на 3%. Обязательными условиями для участия в этой программе являются: наличие российского гражданства у обоих родителей и постоянная регистрация в Подмосковье - хотя бы у одного. В Подмосковье должен быть рожден и зарегистрирован и малыш, а выбирать жилье можно только в новостройке. "И еще очень важный нюанс - льготная региональная ипотека не суммируется с преференциями по федеральной ипотечной программе", - отмечает министр жилищной политики Московской области Инна Федотова. То есть нельзя будет присовокупить минус три процента по областной программе к той льготной ставке в 6%, по которой оформляют ипотечное кредитование семьи с двумя детьми. Минусоваться подмосковные три процента будут от нельготной базовой ставки банка.

Фото: iStock
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Но зато, подчеркивает Федотова, льготной региональной ипотекой можно рефинансировать текущий ипотечный кредит. Предположим, у молодой семьи уже есть ипотека, взятая под 9%. Но если у этой семьи недавно родился ребенок, они смогут воспользоваться региональной программой и снизить процент на три пункта. Эти три пункта помогут им сэкономить на ипотечных платежах примерно 1,5 миллиона рублей. Подобных условий для решения жилищного вопроса семьям с одним ребенком не предлагают больше ни в одном регионе страны.

Льготной региональной ипотекой можно рефинансировать текущий ипотечный кредит

Все документы на получение льготной ипотеки можно подать в электронном виде. Сделать это можно, зарегистрировав личный кабинет на геопортале Московской области: rgis.mosreg.ru.

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