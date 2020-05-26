В Подмосковье задержали лжепрокуроров

Мошенники под видом работников прокуратуры вымогали деньги у фармацевта. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники позвонили директору аптеки в городском округе Лобня Московской области, представились сотрудниками местной прокуратуры и сообщили о том, что фармацевт организации якобы продал клиенту лекарственное средство без соответствующего рецепта. За непривлечение предпринимателя к ответственности один из звонивших предложил перевести на свой номер телефона 20 тысяч рублей. Получив деньги, мужчины перестали выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

Сотрудники полиции установили и при участии Росгвардии задержали подозреваемых в Республике Адыгея. В ходе обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты три мобильных телефона, записная книжка с реквизитами банковских карт, абонентскими номерами потерпевших и персональными данными действующих сотрудников прокуратуры, адресами аптек, расположенных в регионах России. По словам задержанных, информацию о работниках региональных прокуратур скопировали с официальных сайтов ведомства. Полученные обманом деньги фигуранты обналичили и потратили на личные нужды.

Ирина Волк рассказала, что установлена причастность злоумышленников к совершению аналогичного преступления в городском округе Балашиха, где сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.