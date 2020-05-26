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26.05.2020 13:14
Проект: В регионах

Потянуло за город

В Воронежской области вырос спрос на участки под ИЖС
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 111(8165)
Стоимость земли для индивидуального жилищного строительства на рынке региона снизилась, а спрос на нее - вырос. Изменения стали заметны за последний месяц, и не только в Воронежской области. Эксперты связывают новый тренд с "карантинными" настроениями россиян.

Изучив предложения о продаже таких участков в 25 субъектах РФ, аналитическая служба портала "Авито Недвижимость" обнаружила, что с мая 2019-го средние цены по стране держались примерно на одном уровне - около 40 тысяч рублей за сотку. Однако в апреле 2020-го земли под ИЖС подешевели на 2,3 процента по сравнению с мартом. За сотку просили примерно 38,9 тысячи рублей. В мае снижение относительно предыдущего месяца пока составляет полпроцента.

Фото: iStock
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Наиболее яркую динамику продемонстрировали в апреле Ростовская и Саратовская области, где земля под частную застройку подешевела на 10,9 и 9,1 процента соответственно. Воронежская область в рейтинге "Авито" заняла 13 строчку. Здесь участки под частные дома на конец апреля продавали в среднем по 32,5 тысячи рублей за сотку, что на полтора процента меньше мартовского показателя.

За год стоимость земли сильнее всего снизилась в Татарстане, Ростовской и Архангельской областях (на 10-11 процентов). В Воронежской области средняя цена потеряла 7,2 процента.

При этом спрос на участки за городом за "карантинный" месяц в России подскочил. Рост по сравнению с мартом - 11,6 процента, относительно апреля прошлого года - более 12.

За время действия режима самоизоляции россияне почувствовали вкус к загородной жизни

- Земельный участок - надежный способ сохранения уже имеющегося капитала, а при выборе удачной локации - еще и хорошая инвестиция, - пояснил руководитель направления новостроек и загородной недвижимости портала Дмитрий Алексеев. - Мы видим, что сейчас наибольшей популярностью пользуются участки под ИЖС, расположенные менее чем в одном километре от города. Их рассматривает каждый четвертый пользователь в данной категории. Второй по популярности вариант, на который приходится 13 процентов спроса, - участок на расстоянии 11-30 километров от города.

В "Авито Недвижимости" полагают, что за время действия режима всеобщей самоизоляции россияне почувствовали вкус к загородной жизни и, вероятнее всего, будут стремиться организовать ее себе и после снятия "антивирусных" ограничений. Сейчас в регионах начали понемногу отменять карантинные меры, а спрос на земли под ИЖС и частные дома продолжает увеличиваться. Частота запроса "обмен дома на квартиру" на платформе повысилась на 50 процентов, "строительство дома" - на 40.

Тем временем

Люди активно интересуются уже не столько покупкой, сколько арендой объектов. За апрель желающих снять дачу стало больше в 3,2 раза, готовых ее купить прибавилось почти на 90 процентов. Востребованность аренды домов выросла на 21 процент, а их покупки - лишь на один.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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