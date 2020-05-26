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26.05.2020 00:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Общий секрет

Власти Москвы гарантировали защиту данных
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 111(8165)
Персональные данные, которые москвичи предоставляют для оформления пропусков, надежно защищены. Это гарантировал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, объясняя некоторые пункты пользовательского соглашения.
Пропускная система помогла стабилизировать ситуацию с распространением вируса. Фото: Сергей Михеев/РГ Пропускная система помогла стабилизировать ситуацию с распространением вируса. Фото: Сергей Михеев/РГ
Пропускная система помогла стабилизировать ситуацию с распространением вируса. Фото: Сергей Михеев/РГ

Этот документ, что греха таить, мы читаем редко - просто на автомате принимаем. Один из пользователей углубился в текст и выложил в Сеть некоторые пункты, формулировки которых его смутили. Они связаны с "передачей данных третьим лицам" и согласием на рассылку рекламы. "Все эти пункты типовые для соглашений на платформе i.moscow.ru", - отметил Фурсин. "Третьи лица" - это городские организации. В том числе и те, кто оформляют пропуска работникам. А также департаменты, следящие за достоверностью введенных данных. Так что ни Пентагону, ни мировым олигархам место вашей работы и номер карты "Тройка" ни за что не узнать. А что касается рекламных рассылок, то под этим подразумевается социальная реклама: например, рекомендации по профилактике коронавируса. Так что пропуска можно оформлять спокойно.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В Москве водителям отменили более 1,6 тысячи штрафов за ошибки в пропуске

Напомню, с завтрашнего дня в Москве будут действовать только столичные пропуска. С 23 мая, как уже писала "РГ", губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отменил пропуска на вверенной ему территории. Это означает, что по Московской области можно перемещаться свободно. А если нужно поехать в Москву, придется оформить пропуск. Как и прежде сделать это можно тремя способами: через сервис nedoma.mos.ru, по телефону 8(495)777-77-77 или через SMS на 7377. Так же надо поступить и тем, кто собирается на дачу в Подмосковье. Ведь какую-то часть пути придется проехать по Москве, где пропускная система действует. Сегодня подмосковные пропуска в столице еще действуют. А вот уже завтра московский QR-код для поездок по городу обязателен.

В отличие от властей Подмосковья мэрия Москвы, несмотря на некоторые послабления, не собирается отменять пропускной режим. "Мы считаем, что ради безопасности горожан необходимо сохранять ограничения", - заявил Собянин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. Пропуска остаются, но у властей нет цели собирать тысячи штрафов. Наоборот, у водителей уже появилась возможность обжаловать штрафы МАДИ в онлайне через mos.ru и портал "Автокод". Отменить постановления могут автолюбители, которые случайно ошиблись при вводе номера или региона. Этой возможностью уже воспользовались больше 2 тысяч горожан.

Тем, кто работает в Москве, важно обратить внимание и на другие изменения пропускного режима. С 27 мая пропуск можно будет оформить только по российскому паспорту. Не важно, в каком регионе вы зарегистрированы - ни на одном этапе оформления пропуска указывать прописку не требуется. А вот иностранным гражданам нужно обращаться к работодателю. Для юрлиц открылась новая функция в "личном кабинете" на mos.ru. Там можно оформить пропуска для своих сотрудников и аннулировать разрешения тех, кто неправомерно регистрировался по ИНН фирмы, не являясь ее сотрудником.

С 25 мая в столице возобновляет работу каршеринг

"Ранее аннулировать пропуска мог только департамент информационных технологий Москвы, - заявил глава ДИТ Эдуард Лысенко. - Мы делали это на законных основаниях, если человек указывал при оформлении пропуска некорректные или недостоверные данные. Теперь и у работодателей есть удобный инструмент управления пропусками своих сотрудников. Например, с помощью сервиса руководитель организации может видеть, что несколько сотрудников, работающих в удаленном режиме, имеют действующие рабочие пропуска. Эти пропуска им не требуются, и их можно аннулировать". В первый же день работы нового сервиса им воспользовались 18 тысяч организаций. Из них 1,4 тысячи компаний оформили пропуска своим сотрудникам. Было аннулировано 5,5 тысячи ранее выданных разрешений.

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