Власти Москвы назвали сумму выплаченных штрафов за нарушение самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции жители столицы заплатили уже более двух миллионов рублей. Такую цифру назвал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

- Это те люди, которые решили ничего не оспаривать, оплатили, не стали ничего дожидаться, - сообщил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы". - Это сотая часть от выписанного.

По словам чиновника, всего в столице выписано более 54 тысяч штрафов. Почти половина из них - больным коронавирусом гражданам, покидающим свои квартиры. Данчиков подчеркнул, что они могут оспорить выписанные им штрафы.