Власти Москвы не будут объявлять амнистию для нарушителей карантина

Полной отмены штрафов за нарушение карантина пользователями приложения "Социальный мониторинг" не будет. Об этом в эфире "Эха Москвы" заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Глава ведомства назвал, как минимум, две причины для этого: существование механизма обжалования штрафов и недисциплинированность ряда горожан.

"Есть люди, которые нарушают карантин по 10 раз, - сказал Немерюк. - Амнистировать эти штрафы никто не будет". Он добавил, что все собранные средства от взысканий пойдут на борьбу с коронавирусом.