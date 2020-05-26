Власти Москвы приняли решение о поддержке еще ряда отраслей

Собянин подчеркнул, что большинству коммерсантов сейчас не до праздников, но все же им нужно сказать спасибо. "Тысячи предпринимателей проявили чудеса энергии, смекалки и предприимчивости, чтобы обеспечить многомиллионный мегаполис всем необходимым для жизни в условиях пандемии, - написал мэр. - В кратчайшие сроки промышленность наладила выпуск санитайзеров и средств защиты. Без перебоев работают продуктовые магазины и такси. Тысячи повседневных услуг - от чистки одежды до обучающих курсов - москвичи могут получить с помощью курьеров или онлайн".

Мэр признал, что потери из-за пандемии неизбежны, но все же у московского бизнеса - хорошие перспективы. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в течение недели после отмены ограничений на работу промышленности к работе вернулись 90% городских предприятий. Собянин уверен, что также быстро смогут возобновить деятельность и другие сферы экономики.

Чтобы бизнесу было проще пережить кризисное время, власти города приняли три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей. Компании из наиболее пострадавших отраслей получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей. "К середине мая разными формами поддержки воспользовались 34,8 тысяч организаций, в которых работают свыше 750 тысяч человек", - отметил Собянин.

Малый и средний бизнес может получить льготные кредиты. Причем не только новые под 8% годовых, но и рефинансировать под 6% те займы, что были взяты ранее. Такую привлекательную ставку город обеспечивает за счет субсидий. Кредиты выданы уже на сумму 2,4 млрд рублей, на рассмотрении находятся заявки еще на 180 млрд рублей от 18 тысяч предпринимателей.

Отдельно мэр остановился на новых мерах поддержки. Прежде всего, в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей включены частные медицинские клиники. Они столкнулись с падением числа пациентов. Для их поддержки решено продлить срок уплаты по земельному и имущественному налогам, а также освободить на время режима повышенной готовности от арендной платы те клиники, что арендуют помещения или землю у города.

Получат льготы и киоски "Печать". Собянин пояснил, что они из-за коронавируса лишились главных своих клиентов - пожилых людей, которые регулярно приходили за свежими газетами и журналами. Да и в целом стало меньше пассажиров в метро и людей, выходящих из дома, а соответственно продажи печатной продукции рухнули. Поэтому киоски печати решено освободить от платежей за право торговли с 1 апреля по 30 июня.

Еще одна новая мера поддержки коснулась малых инновационных компаний. Собянин отметил, что одна из главных проблем для них - доказать заказчикам пользу и преимущества своей продукции. Для решения этой задачи мэрия запустит программу пилотных тестирований. Несколько десятков университетов и других площадок предоставят инфраструктуру для плотного тестирования продукции. "А специализированное Агентство инноваций Москвы станет посредником, который сведет между собой инновационные компании и площадки для пилотного тестирования, - рассказал градоначальник. - Подать заявку на участие в пилотном тестировании можно будет на сайте i.moscow".

Собянин признал, что лучшим подарком для бизнеса было бы снятие или послабление ограничений, но подчеркнул, что такие решения не принимаются в честь праздника. "Сначала мы должны быть уверены, что ситуация позволяет это сделать. Тем не менее, есть все основания надеяться на то, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу", - резюмировал мэр.