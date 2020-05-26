За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек

За последние сутки в столице выздоровели еще 8033 пациента после прохождения лечения от коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Это рекордное количество, - сказала вице-мэр. - Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61619 человек. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится.

Напомним, отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждается специальными исследованиями. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы. Это относится к людям в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшим коронавирусной инфекцией, не имеющим хронических заболеваний. У донора обязательно должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Оперштаб по контролю и мониторингу за коронавирусной инфекцией напоминает: если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.