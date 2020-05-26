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26.05.2020 05:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Для работников Амурского ГПЗ организуют "чистый коридор"

Текст: Александр Ярошенко

Для обеспечения санитарной безопасности при строительстве в Амурской области газоперерабатывающего завода организуют "чистый коридор" в городах вылета вахтовых рабочих.

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Для перевозок будет использоваться отдельный вход в аэровокзал, а пассажирам предоставят дополнительную стойку регистрации, после чего их доставят до борта специальными автобусами. Все самолеты, задействованные под чартерные рейсы, продезинфицируют.

На территории завода в городе Свободный создают дополнительные обсерваторы, где вновь прибывшие на стройку пройдут двухнедельный карантин, сообщается на сайте Полномочного представителя Президента РФ в ДФО.

На строительстве ГПЗ, который станет одним из крупнейших в мире заводов по переработке природного газа, занято более 30 тысяч человек, большую часть из которых составляют иностранные рабочие и специалисты.

С 27 апреля на объекте введен усиленный режим изоляции, примерно с этого же времени в городе Свободный действует пропускной режим. Всех, кто занят на строительстве, возят на площадку в опломбированных автобусах. Действует режим жесткого ограничения на въезд и выезд с территории. Сотрудников поэтапно тестируют на COVID-19.

"Основная задача сегодня - не допустить появления инфекции на строительстве завода, обеспечить наличие достаточных сил и средств в случае возникновения эпидемиологической ситуации", - подчеркнул Юрий Трутнев.

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