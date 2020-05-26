Города Приамурья благоустроят по нацпроекту на 244 млн рублей

Сразу семь муниципалитетов Амурской области приняли в 2020 году участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Два из них вошли в число победителей и получат федеральные средства на формирование современных и удобных территорий для отдыха жителей.

В Тынде преобразят "Бамовский Арбат" - откроют "Нескучный сквер" и обновят Московский бульвар с самой длинной в области лавочкой. Циолковский украсит новый парк культуры и отдыха с зонами для развлечений, спорта и пикников.

- Победа в конкурсе - это заслуга всех амурчан: и работников администраций, которые обеспечили участие территорий в этом состязании, и конечно тех, кто искренне поддержал проекты по благоустройству общественных территорий своей малой родины, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. - Вместе мы делаем города лучше и комфортнее. Они меняются благодаря всем нам, нашей работе, нашей ответственности, стремлению сохранить их для будущих поколений.

Кропотливая работа по созданию красивых и удобных общественных пространств ведется в Приамурье из года в год. С 2017-го в области успешно выполняется региональный проект "Формирование комфортной городской среды". С 2019 года он реализуется совместно с национальным проектом "Жилье и городская среда".

- За три года благодаря проекту благоустроено 126 дворовых и 30 общественных территорий в 13 муниципальных образованиях, - привел данные министр ЖКХ Сергей Гордеев.

В 2020 году по нацпроекту запланированы работы в 42 дворах и десяти общественных местах в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Свободном, Сковородине, Райчихинске, Тынде, Шимановске, ЗАТО Циолковском и поселке городского типа Прогресс. На благоустройство направят 243,8 миллиона рублей.

Фото: Татьяна Дмитракова/Рафаэль Зарипов

Например, в Белогорске начали облагораживать площадь имени 30-летия Победы. Подрядчик разобрал тротуары, дорожки из плит и бортовые камни. Целый материал старого покрытия используют для устройства тротуаров в городе. А на самой площади уже монтируют цветной узор из серой, красной и черно-желтой плитки. Общий размер поверхности с декоративным слоем - более 4,7 тысячи квадратных метров. Здесь установят облицованный гранитом фонтан с подсветкой. Его нижняя чаша уже заняла свое место.

Кроме центральной площади, в Белогорске отремонтируют шесть дворов многоквартирных домов. Сумма субсидии на все работы составила 34 миллиона рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

Шесть дворовых территорий, а также три общественных, приведут в порядок в этом году и в Свободном. В городе уже полным ходом идут работы в одном из дворов на улице Звездная, где установят скамейки и урны и отремонтируют проезд. По плану благоустройство всех намеченных объектов завершится до 1 октября текущего года.

- Подрядная организация приступила к работе в первом дворе в начале мая, - рассказала глава Райчихинска Татьяна Родионова. - У дома № 73 на улице Пономаренко заасфальтируют проезд и тротуары, смонтируют систему водоотведения и уличное освещение на фасаде здания. По контракту дата приемки дворовой территории - 14 августа текущего года, но, возможно, исполнитель справится досрочно. Подрядчик надежный, ответственно подходит к выполнению поставленных перед ним задач.

Фото: Татьяна Дмитракова/Рафаэль Зарипов

Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в центре Завитинска создают уникальную для города зону отдыха - автогородок. Строители расчистили территорию и отсыпают грунт. Затем здесь уложат асфальт, нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки. Местные жители смогут кататься в автогородке на десяти веломобилях и одновременно изучать правила дорожного движения. На эту развлекательную зону потратят около шести миллионов рублей из федерального и местного бюджетов. Кстати, почти такая же сумма ушла в прошлом году на строительство современной спортивной площадки в городском парке Завитинска.

В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в Зее приведут в порядок набережную, в Тынде устроят еще одну спортивную площадку, в Шимановске обновят городской парк, в ЗАТО Циолковский станет на одну благоустроенную аллею больше, в Сковородине преобразится площадь с бюстом Героя Советского Союза Г.И. Сурнина, а в Благовещенске - общественная территория возле торгового центра "От и До". И во всех муниципалитетах, участвующих в этом году в реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", благоустроят дворы.

- В тех дворах, где началось благоустройство, собственники жилых помещений многоквартирных домов должны вести текущий контроль выполнения работ подрядной организацией, а председатель или старший дома - участвовать в приемке совместно с администрацией и членами приемочной комиссии, - напомнил Сергей Гордеев. - Успех реализации проекта, безусловно, напрямую зависит от ответственности муниципалитетов, подрядных организации и от участия самих граждан.

Тем временем

В федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства общественных территорий, реализованных в 2019 году, вошел проект "Пляжной зоны" в городе Тында. По муниципальной программе "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" национального проекта "Жилье и городская среда" была благоустроена зона на левом берегу реки Тында. Здесь вырубили деревья и кустарники, укрепили берег. На общественной территории появился мостик и пешеходные дорожки, скамейки, урны, беседки, шезлонги и столы с зонтиками. Устроены спортивная площадка для игры в пляжный волейбол и футбол и детская площадка с качелями, горкой и песочницей. Рядом оборудованы контейнерные площадки, авто- и велопарковки, санитарная зона. На благоустройство общественной территории затрачено более 11,9 миллиона рублей.