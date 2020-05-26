Минобороны назвало причину крушения вертолета на Чукотке

В Минобороны РФ сообщили, что причиной жесткой посадки вертолета на Чукотке, в результате которой погибли люди, могла стать техническая неисправность.

Известно, что Ми-8 принадлежит Военно-космическим силам РФ. Его экипаж выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэропорта Угольные Копи в Анадырском районе.

"26 мая около 05:00 мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Угольные Копи (Чукотский автономный округ). Ми-8 ВКС России совершил жесткую посадку. В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолёта погиб", - цитирует ТАСС сообщение Минобороны РФ.

Ранее в правительстве Чукотки уточнили, что речь идет о четырех людях. После ЧП на месте вспыхнул пожар, его уже потушили. Испытания проводили на закрытой военной территории, поэтому инцидент не повлиял на работу остальных секторов.