На Сахалине в июне жители два дня не смогут купить алкоголь

1 и 5 июня на Сахалине запрещена продажа алкоголя. Это связано с проведением в эти дни торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года, сообщается на сайте областного министерства сельского хозяйства и торговли.

Ведомство напомнило, что в соответствии с региональным законодательством в день проведения последнего звонка, который назначен в этом году в области на 5 июня, розничная продажа алкогольной продукции не допускается. Запрет на продажу распространяется и на 1 июня - Международный день защиты детей.

Напоминание касается и индивидуальных предпринимателей и руководителе торговых объектов.

"В случае нарушения должностным лицам грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией продукции, а юридическим лица - до 300 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также напоминают о штрафах за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.