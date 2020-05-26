На Камчатке ограничительные меры из-за COVID-19 продлят в июне

Врио губернатора Камчатской области Владимир Солодов объявил о необходимости продления ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

"У нас крайне напряженная ситуация с коэффициентом распространения заболевания, нужно сохранить все действующие ограничения и после 1 июня. А также усилить контроль по их исполнению. Возможные точечные изменения режима мы обсудим 28 мая", - отметил глава Камчатки.

Индивидуально будут рассматриваться вопросы, связанные с работой туристических объектов, летних лагерей, регулярным авиасообщением, льготными проездными билетами в общественном транспорте.

Сейчас в регионе зафиксировано 678 выявленных случаев COVID-19. 328 человек находятся на стационарном лечении. Выздоровели и выписались из больниц 276 пациентов. Восемь человек скончались.