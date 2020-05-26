26 мая утром в Анадырском районе Чукотского автономного округа упал военно-транспортный вертолет Ми-8, принадлежащий Воздушно-космическим силам России. Выжить не удалось ни одному из четырех человек, находившихся на борту.

О том, что произошло, можно судить по записи с камеры видеонаблюдения. 12 часов дня. Военный аэродром войсковой части 75715-А близ поселка Угольные Копи. Ми-8 взлетает, но уже спустя мгновение его ведет в сторону и кружит в петле неуправляемого полета. Это последние десять секунд жизни военнослужащих. Дальше - столкновение с землей и пожар.

По некоторым данным, экипаж проводил так называемое контрольное висение - проверку работы двигателей воздушного судна после длительного стояния. В минобороны же подробностей не сообщают.

Тушившие возгорание сотрудники МЧС извлекли черные ящики вертолета: прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец. С их помощью комиссии предстоит выяснить причины катастрофы. Пока же основной версией считается техническая неисправность. Всем военным Ми-8 в регионе запретили выполнять полеты до выяснения точных обстоятельств крушения. Следственный отдел СК РФ по Анадырскому гарнизону приступил к расследованию ЧП.

Это, кстати, второе за полторы недели происшествие с военно-транспортным Ми-8. Первое случилось 19 мая в Подмосковье и тоже при выполнении учебно-тренировочного полета. Тогда погибли три человека.