В аэропорту Чукотки начали тестировать на антитела к COVID-19

В аэропорту Анадыря начали проводить экспресс-тесты на антитела к коронавирусу. Их используют для проверки прибывающих пассажиров.

"Это оперативный способ обширной диагностики, точность результата до 95 процентов. Результат на месте, уже через 10-15 минут", - написал глава округа Роман Копин в Instagram.

Он отметил, что экспресс-тестирование во всех районах будут проходить пассажиры в аэропортах, медработники и техперсонал больниц и ФАПов, а также люди из групп риска.

Однако даже если тест покажет отрицательный результат на коронавирус у прибывших пассажиров, двухнедельный карантин для них все равно обязателен.

На Чукотке, по последним данным, выявлен 61 случай COVID-19. В России такой диагноз поставлен 353427 людям.ᅠ