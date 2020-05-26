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26.05.2020 09:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приамурье прибыл отряд РХБЗ для борьбы с коронавирусом

Текст: Александр Ярошенко

В город Шимановск Амурской области прибыл специальный отряд радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа.

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Военные проведут дезинфекцию общественных мест города. Для этого у специалистов в погонах есть современные машины и дезсредства, которые ранее себя успешно зарекомендовали при ликвидации инфекции в других регионах России.

"Военнослужащие регионального подразделения РХБЗ в течении нескольких дней будут проводить санитарную обработку Шимановска",- говорится в сообщении городской администрации, опубликованном в Instagram.

В Шимановске недавно была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции - выявлено 35 случаев. После этого власти ввели пропускной режим, теперь въехать и выехать из города можно только обладателям местной происки по уважительным причинам. Всем иногородним необходимо получить специальный пропуск.

Для массовых дезинфекционных работ задействовано порядка 60 военнослужащих и 30 единиц техники, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

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