В Приморье приступили к снятию ограничений из-за COVID-19

В Приморском крае решили приступить к первому этапу снятия ограничений, которые были введены для предотвращения распространения COVID-19. Информация об этом сегодня прозвучала на заседании оперативного штаба по коронавирусу, сообщает пресс-служба правительства региона.

На протяжении последних семи дней коэффициент заболеваемости в регионе держался ниже "единицы", рассказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, отметив, что "среднее количество тестируемых за сутки составляет 99-105 человек на 100 тысяч населения при нормативном показателе от 70 человек, свободный коечный фонд - от 68 до 76 процентов".

"Единица" - этот коэффициент распространения инфекции, при котором Роспотребнадзор разрешает приступать к первому этапу снятия ограничений, при показателе 0,8 можно переходить ко второму этапу.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что вопрос о снятии ограничений региональное правительство обсуждает давно, так как ясно, что "люди устали". Кроме того, краевые финансисты подсчитали и убытки - кризис коснулся более чем 20 тысяч предпринимателей, краевой бюджет не досчитается 21 миллиарда рублей.

На первом этапе будет постепенно возобновлена работа парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских. Откроются непродовольственные магазины площадью до 400 "квадратов", имеющие отдельный вход, разрешат занятия физкультурой на улице. При этом все еще необходимо будет соблюдать масочный режим и другие санитарно-эпидемиологические мероприятия. Чтобы не допустить роста заболевания, будет усилена работа административных комиссий.

Вскоре будет представлен перечень мероприятий, которым можно начинать работу.

При этом, подчеркнул Кожемяко, частичное снятие ограничений коснется всех муниципалитетов, кроме Находкинского городского округа, где находится четверть всех, у кого диагностировали коронавирус.

По состоянию на 26 мая общее число случаев COVID-19 в Приморье составило 1735 человек, за последние сутки отмечено 40 новых случаев, при этом за все время их количество меньше числа выздоровевших - их 89 человек.