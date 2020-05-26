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26.05.2020 21:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Единица" позволяет

В Приморье снимают ограничения, введенные из-за коронавируса
Текст: Анна Бондаренко ("Российская газета", Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8166)
Во вторник, 26 мая, в Приморье впервые с момента начала пандемии коронавируса количество выздоровевших превысило количество новых зарегистрированных случаев COVID-19, причем сразу в два с лишним раза - 40 человек против 89. Еще одна отрадная новость: на протяжении последних семи дней недели коэффициент заболеваемости в регионе держался ниже "единицы".
На Сахалине вновь открываются рестораны, бары и кафе. По новым правилам расстояние между столиками должно составлять 1,5 метра. Фото: Предоставлено МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинск» На Сахалине вновь открываются рестораны, бары и кафе. По новым правилам расстояние между столиками должно составлять 1,5 метра. Фото: Предоставлено МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинск»
На Сахалине вновь открываются рестораны, бары и кафе. По новым правилам расстояние между столиками должно составлять 1,5 метра. Фото: Предоставлено МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинск»

- При этом среднее количество тестируемых за сутки человек составляло 99-105 на 100 тысяч, по нормативам в день достаточно тестировать 70 человек, - рассказала руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Единица" - тот самый коэффициент распространения инфекции, на который Роспотребнадзор ориентирует регионы для перехода к первому этапу снятия ограничений. Этого момента власти региона ждали давно. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, "люди устали" от самоизоляции, кроме того, ограничения привели к негативным явлениям в экономике: кризис коснулся 20 тысяч предпринимателей, краевой бюджет уже не досчитается 21 миллиарда рублей.

На первом этапе будет постепенно возобновлена работа парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских, откроются непродовольственные магазины с отдельным входом площадью до 400 квадратов. Людям разрешат занятия физкультурой на улице, если расстояние между ними не менее пяти метров. При показателе 0,8 можно будет приступать уже ко второму этапу.

Чтобы не допустить роста заболевания, будет усилена работа административных комиссий. Частичное снятие ограничений коснется всех муниципалитетов края, кроме закрытого на карантин Находкинского городского округа, где находится четверть всех, у кого диагностировали коронавирус.

Тем временем

Во вторник власти Сахалинской области разрешили возобновить работу ресторанам и барам, кафе и столовым. Ранее открылись крупные торговые центры и магазины, торгующие промышленными товарами.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, заведения должны обслуживать клиентов с 7 до 21 часа. Помещения требуется подготовить к приему гостей - установить перегородки или расположить столики так, чтобы они были на расстоянии 1,5 метра друг от друга. За каждым могут сидеть только два человека. "Разрешено одновременно находиться не более 50 посетителям", - уточнили в управлении Роспотребнадзора и напомнили, что предприятия общепита обязаны уведомить ведомство о возобновлении работы и получить рекомендации санитарных врачей.

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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Новость о том, что кафе и ресторанам дан "зеленый свет" сахалинцы восприняли по-разному. Большинство - с оптимизмом, а кто-то - сдержанно. "Всей семьей посидеть за одним столиком нельзя? А если у нас двое детей?" - удивилась жительница Южно-Сахалинска Вера Кокшарова. В ресторанах и кафе по-прежнему запрещено курить кальян, проводить банкеты и фуршеты. В области остаются закрытыми детские игровые комнаты, караоке-бары и ночные клубы.

На прошлой неделе в Сахалинской области возобновили работу библиотеки, музеи начали принимать посетителей небольшими группами. Островным турфирмам разрешили проводить экскурсии на открытом воздухе.

Подготовил Александр Филимоненко

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