В Забайкалье увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом

В Забайкальском крае непрерывно растет коэффициент заражения коронавирусной инфекцией и составляет 1,6. Снятие ограничений должно начаться после снижения этого значения до единицы, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Болезнь для забайкальцев становится тяжелее. У 19 процентов человек, поступивших в стационар без симптомов, развивается пневмония. Среди тех, кто поступает с признаками ОРВИ, пневмония развивается у 38 процентов", - рассказала главный санитарный врач Светлана Лапа.

За сутки в моностационарах скончались две женщины 84 и 67 лет с выявленной инфекцией и тяжелыми сопутствующими патологиями.

Всего в регионе зарегистрировано 938 подтвержденных случаев COVID-19. 12 человек умерли.