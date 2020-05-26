Владелец одного из известных коктейль-баров столицы Татарстана Артур Галайчук запустил в социальных сетях акцию #голыйголод: работники общественного питания размещают свои фото в обнаженном виде (с соблюдением рамок приличия, естественно), чтобы привлечь внимание к главной их проблеме последнего времени. Обнаженка всегда привлекает внимание.

- Мы не стоим с транспарантами и плакатами, не устраиваем марши по городу, но все же очень надеемся, что на нас обратят внимание, - говорит он. - Мы хотим знать, когда же заведения в регионах со стабильной эпидемиологической ситуацией смогут начать работу.

Сами рестораторы оценивают свое положение как критическое. В Казани, так и не дождавшись выхода из чрезвычайного режима, уже объявили о своем закрытии несколько заведений, в том числе культовых. Разрешенная работа "навынос" явно не оправдала ожидания и не принесла много прибыли. Но и закрытие предприятия не выход из ситуации: нужно платить по долгам, многие из которых гасились из оборотных средств. Плюс ко всему арендодатели не всегда идут навстречу.

"Голая" акция - не ноу-хау казанцев. Не так давно их испанские коллеги провели аналогичную акцию под лозунгом "Вы нас раздели", выражая недовольство предпринимаемыми властями мерами. А в Германии оголились врачи, жалуясь, что им не хватало масок и перчаток для работы с пациентами.

Акцию поддержали коллеги из других регионов России. Работники баров и кафе в один голос заявляют, что готовы соблюдать все ограничительные меры и нормы дезинфекции. "Мы уже готовы кричать от боли и отчаяния!" - отмечено под одной из публикаций. Присоединились к флэшмобу и представители отрасли развлечений.

Однако далеко не все живут с надеждой открытия. Причина - жесткие требования Роспотребнадзора, которые всем принесут немалые дополнительные расходы, а для некоторых вообще невыполнимы. Представители отрасли заявляют: проще совсем не открываться, нежели нести еще больше убытков.

- У меня все рестораны находятся в торгово-развлекательных комплексах, я четко понимаю, что нас будут открывать в последнюю очередь, - говорит владелец сети Дмитрий Пак. - Но мне непонятны порой новые правила. Если мой сотрудник снял маску на работе, а в это время в помещение зашел полицейский, то владелец ресторана может попасть на нехилый штраф в полмиллиона рублей. Нужны четкие правила, в каких случаях владелец точки общепита будет нести такую крупную финансовую ответственность.

Константин Иванов, сооснователь компании "ОФС" и многих культовых заведений в Казани, заметил, что ресторан - это общественное место, где нужно соблюдать масочно-перчаточный режим. Но как в таком случае потреблять пищу? А проверяющие органы наверняка будут к этому цепляться и штрафовать.

Пока не все понимают, как можно будет работать в новых условиях. К примеру, летом люди приходят большими компаниями. И как их обслуживать, если нормы требуют, чтобы за столом находилось не больше двух человек?

Гульназ Мухаметшина, представитель ресторанного комплекса национальной кухни, предложила Роспотребнадзору смягчить требования к рассадке на открытых верандах: на свежем воздухе риск заражения гораздо меньше. Тем более в Казани рестораны и кафе освобождены на этот год от арендной платы за летние веранды.

- Мы не можем сейчас съесть целое яблоко, но можно хотя бы кусочек, - с балканской мудростью призвал серб Неманя Антич, владелец одного из кафе на центральной улице города. - Допустим, на первом этапе разрешили открыть веранды. С соблюдением дистанции, масками, антисептиками. Чтобы мы начали работать хотя бы на 10 процентов. А Роспотребнадзор будет за нами наблюдать. Увидели, что за неделю никакой опасности мы не представляем, - разрешили продавать в ресторанах блюда, которые готовятся при температуре 90 градусов. При ней уже не может быть никакого вируса. Это дополнительно нам даст пять процентов клиентов. Затем, если так же будет все нормально, можно перейти на следующий этап.

По словам Антича, именно так произошло в Сербии, где вначале были очень жесткие требования, а сейчас на полную работают даже дискотеки. Но и там коллеги жалуются, что выручка упала на 50-60 процентов.

Владелец сети столовых Равиль Сабиров считает, что общепит стоило открывать сразу же, как республика вышла из режима самоизоляции.

- Город ожил, все работают, и очевидно, что опасность, которая гипотетически человека может подстерегать где угодно, в общепите явно не выше. В ресторанах куда больше гигиены, чем в магазине. Но мы реально теряем рабочие места, у нас закончились деньги, у арендодателей лопается терпение.

По словам ресторатора, чем больше площадь заведения общепита, тем проще на ней рассадить гостей и соблюсти дистанцию. Поэтому ограничение, что сначала могут открыться только маленькие кафешки, совсем неверное.

Рестораторы пришли к мнению: так, как они работали до пандемии, точно не смогут работать как минимум полгода-год. Маленьким несетевым заведениям придется труднее всего, поскольку новые ограничения приведут к серьезным дополнительным затратам, не считая возможных штрафов. Но выхода нет: либо приноравливаться к новым условиям с четко прописанными правилами, либо закрываться и ждать лучших времен. .

А как у них?

Татарстанец Артем Голдобин, владелец кафе кавказской кухни в Италии, на себе испытал прелести посткоронавирусной эпохи. Неделю назад после двухмесячного карантина им разрешили начать работу, но с ограничениями.

- Гостей в ресторане может быть столько, сколько посадочных мест, - рассказывает он. - Нас обязали брать у клиентов предварительный заказ. Между столами - дистанция в один метр. Ее можно уменьшить, если установить пластиковую перегородку. Клиент находится в маске до начала приема пищи, но без перчаток. Меню подается одноразовое либо можно читать его онлайн. При этом мы должны собирать паспортные данные, телефон и хранить их у себя 14 дней.