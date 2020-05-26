Новости

Россиян пригласили на финансовый онлайн-субботник 12:51
Более 20 тысяч россиян вернулись в Россию из-за границы 12:50
В Выборге по делу о гибели на пожаре восьми человек задержали чиновницу 12:49
В Москве трое неизвестных в масках избили и ограбили бизнесмена 12:45
В Волгоградской области скончался 16-й пациент с коронавирусом 12:45
Гитарист Брайан Мэй рассказал, как оказался на грани смерти 12:45
В Нижегородской области умерли семь пациентов с коронавирусом 12:45
Музей Лондона собирает капсулу времени на память о карантине 12:43
Крупный пожар в поселке под Самарой перекинулся на поле камыша 12:43
В Чечне снова разрешили проводить свадьбы по канонам ислама 12:43
Под Воронежем два человека погибли в ДТП 12:40
Похорошела и подорожала: Volkswagen объявил цены на новую Jetta 12:38
В Петербурге с исторического здания обрушились четыре балкона 12:33
В Татарстане мать, убившую сына, отправят на принудительное лечение 12:32
В Калининграде на стройплощадке разбился рабочий 12:31
В Москве почти 85% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет 12:20
Стоит ли покупать машину с дубликатом ПТС 12:20
Разработка лекарств и тест-систем: предложения белорусских ученых в борьбе с COVID-19 12:19
В Петербурге разрешили снимать кино 12:13
В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19 12:12
Видеочаты в "Одноклассниках" заработали по модели Zoom 12:08
В Петербурге выпустили в Финский залив трех спасенных тюленей 12:04
Жена Риналя Мухаметова сняла клип на его песню в стиле "28 дней спустя" 12:02
В курганском аэропорту продлили приостановку авиасообщения 11:59
Москвичи взяли в аренду около 1,5 тысячи автомобилей каршеринга 11:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 11:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Грамотные стали

Вятские жители оказались впереди всей России
Текст: Андрей Андреев (Киров)
Российская газета - Экономика Поволжья № 111(8165)
Кировская область в опросе Минфина РФ по финансовой грамотности населения набрала 13,78 балла из максимальных 21. В тройку лидеров вошли Республика Коми (13,45 балла) и Калининградская область (13,22). Средний индекс финграмотности в среднем по РФ за год тоже немного вырос - с 12,12 до 12,37 балла.

Более 21 процента опрошенных кировчан отметили, что стараются откладывать часть зарплаты в "подушку безопасности". Примерно каждый четвертый хранит деньги в банке. 64 процента кировчан сообщили, что пользуются мобильным и интернет-банком.

Фото: depositphotos.com
Финансовая грамотность подростков РФ превысила среднемировой уровень

При этом исследователи пришли к выводу, что самооценка опрашиваемых не всегда совпадает с реальным индексом финграмотности. Особенно часто это несовпадение проявляется в старших возрастных группах, говорится на сайте Минфина РФ: россияне после 55 лет больше других уверены в своей способности грамотно распоряжаться деньгами, хотя индекс финграмотности у них существенно ниже, чем у людей среднего возраста. Такая самоуверенность создает определенные риски и повышает для людей старшего возраста шансы стать жертвой мошенничества.

По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, вопрос повышения финансовой грамотности особенно актуален в эпоху цифровизации, так как она несет не только плюсы, но и большое количество рисков. Поэтому по мере расширения доступности финансовых услуг через цифровые каналы необходимо жестче определять, какими инструментами могут пользоваться различные категории инвесторов.

- Такие результаты, конечно, радуют, но при этом они меня удивили, - говорит эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" в Кировской области Михаил Никитин. - Потому что кардинального улучшения ситуации в Кировской области я не наблюдаю. По данным на начало 2020 года, уровень закредитованности в регионе составлял 38 процентов, что выше среднероссийского. Да, в последние годы людям стало легче разрешать долговые вопросы благодаря изменениям в законодательство в части защиты прав заемщиков. Но в целом поток обращений не снижается и перечень проблем не меняется.

Фото: iStock
АСВ назвало средний размер банковских вкладов россиян

По его словам, граждане все чаще берут на себя заведомо неисполнимые обязательства. Причем женщины оказываются в сложных финансовых ситуациях чаще, чем мужчины. Они более склонны к необдуманным, эмоциональным решениям. Пожилым людям зачастую навязывают кредиты на ненужные им товары и услуги, и они подписывают документы не глядя. Попадаются кировчане и на уловки интернет-мошенников, пытаясь взять кредиты онлайн на "выгодных" условиях.

- Увы, многие не учатся даже на собственных ошибках, - сокрушается эксперт. - Немалая доля обратившихся после успешного решения своих финансовых проблем, в том числе с нашим участием, вновь попадает в эти же ситуации и приходит к нам снова. .

Справка "РГ"

Исследование во всех 85 субъектах РФ проводилось в рамках проекта Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" методом личного формализованного интервью по месту жительства респондента. Объем каждой региональной выборки взрослого населения составляет 1000 респондентов.

Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Захарова: Захваченные пиратами в Бенине моряки возвращаются домой
Падение вертолета Ми-8 на Чукотке попало на видео
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА
В Приморье приступили к снятию ограничений из-за COVID-19
Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Когда можно не платить по кредиту без штрафных санкций