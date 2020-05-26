Кировская область в опросе Минфина РФ по финансовой грамотности населения набрала 13,78 балла из максимальных 21. В тройку лидеров вошли Республика Коми (13,45 балла) и Калининградская область (13,22). Средний индекс финграмотности в среднем по РФ за год тоже немного вырос - с 12,12 до 12,37 балла.

Более 21 процента опрошенных кировчан отметили, что стараются откладывать часть зарплаты в "подушку безопасности". Примерно каждый четвертый хранит деньги в банке. 64 процента кировчан сообщили, что пользуются мобильным и интернет-банком.

При этом исследователи пришли к выводу, что самооценка опрашиваемых не всегда совпадает с реальным индексом финграмотности. Особенно часто это несовпадение проявляется в старших возрастных группах, говорится на сайте Минфина РФ: россияне после 55 лет больше других уверены в своей способности грамотно распоряжаться деньгами, хотя индекс финграмотности у них существенно ниже, чем у людей среднего возраста. Такая самоуверенность создает определенные риски и повышает для людей старшего возраста шансы стать жертвой мошенничества.

По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, вопрос повышения финансовой грамотности особенно актуален в эпоху цифровизации, так как она несет не только плюсы, но и большое количество рисков. Поэтому по мере расширения доступности финансовых услуг через цифровые каналы необходимо жестче определять, какими инструментами могут пользоваться различные категории инвесторов.

- Такие результаты, конечно, радуют, но при этом они меня удивили, - говорит эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" в Кировской области Михаил Никитин. - Потому что кардинального улучшения ситуации в Кировской области я не наблюдаю. По данным на начало 2020 года, уровень закредитованности в регионе составлял 38 процентов, что выше среднероссийского. Да, в последние годы людям стало легче разрешать долговые вопросы благодаря изменениям в законодательство в части защиты прав заемщиков. Но в целом поток обращений не снижается и перечень проблем не меняется.

По его словам, граждане все чаще берут на себя заведомо неисполнимые обязательства. Причем женщины оказываются в сложных финансовых ситуациях чаще, чем мужчины. Они более склонны к необдуманным, эмоциональным решениям. Пожилым людям зачастую навязывают кредиты на ненужные им товары и услуги, и они подписывают документы не глядя. Попадаются кировчане и на уловки интернет-мошенников, пытаясь взять кредиты онлайн на "выгодных" условиях.

- Увы, многие не учатся даже на собственных ошибках, - сокрушается эксперт. - Немалая доля обратившихся после успешного решения своих финансовых проблем, в том числе с нашим участием, вновь попадает в эти же ситуации и приходит к нам снова. .

Справка "РГ"

Исследование во всех 85 субъектах РФ проводилось в рамках проекта Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" методом личного формализованного интервью по месту жительства респондента. Объем каждой региональной выборки взрослого населения составляет 1000 респондентов.