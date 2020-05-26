Муниципалитеты Чувашии получат поддержку из-за пандемии

Чувашия получит 272 миллиона рублей на компенсацию выпадающих доходов консолидированного бюджета республики, образовавшихся в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Распоряжение об этом, как сообщил на еженедельном совещании под руководством врио главы Чувашии Олега Николаева и.о. министра финансов республики Михаил Ноздряков, принято федеральным правительством для обеспечения баланса бюджетов субъектов РФ.

В Чувашии по поручению Олега Николаева подготовлено несколько вариантов аналогичных мер помощи муниципальным образованиям.

Выпадающие доходы наблюдаются в 13 муниципалитетах на общую сумму 85,5 миллиона рублей. Наибольшие показатели у Новочебоксарска (29,5 миллиона рублей), Чебоксар (13,1 миллиона рублей) и у города Шумерля (12,3 миллиона рублей).

- Минфином России регионам компенсируется порядка 35 процентов от плановой цифры или около половины от объемов фактического снижения доходов. Однако в Чувашии по решению Олега Николаева муниципальным образованиям будет возмещено 75 процентов их выпадающих доходов (без учета акцизов на нефтепродукты и транспортных налогов, зачисляемых в дорожные фонды муниципалитетов). То есть общая сумма, которая будет направлена местным бюджетам составит более 64 миллионов рублей, - отметил Михаил Ноздряков.

Правила распределения средств в настоящее время прорабатываются экспертами министерства финансов Чувашии.