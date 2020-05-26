Нижегородский бизнес-омбудсмен госпитализирован с коронавирусом

Уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Весь аппарат уполномоченного переведен на дистанционный режим работы.

Как сообщил "РГ" сам Солодкий, о заражении он узнал по результатам очередного тестирования 21 мая, после чего сразу обратился к медикам и был помещен в больницу.

- Я по роду занятий ежедневно встречаюсь с людьми, поэтому регулярно проходил тестирование на наличие заражения COVID-19. Когда очередной тест дал положительный результат, сразу обратился к врачам, - сказал бизнес-омбудсмен.

Сейчас Павел Солодкий чувствует себя хорошо, никаких явных симптомов болезни не ощущает. Он находится под постоянным наблюдением врачей, проходит курс лечения, выполняя все назначения медиков.

Бизнес-омбудсмен также опроверг информацию о том, что он, якобы уже заболевший, присутствовал на совещании у губернатора области Глеба Никитина.