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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За особые условия

Работников домов ребенка ждет прибавка
Текст: Ольга Дмитренко, Ирина Чечурина ("Российская газета", Самара - Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8166)
В Самарской области сотрудники домов ребенка получат доплаты из регионального бюджета - выделено 18,9 миллиона рублей.

Для работающих здесь врачей помощь составит 40 тысяч рублей, а в случае выявления в учреждении коронавируса - 60 тысяч. Специалисты-реабилитологи, психологи, педагогические работники, фельдшеры, лаборанты, инструкторы по лечебной физкультуре, а также управленцы получат по 25 тысяч рублей, при выявлении COVID-19 - 35 тысяч. Младшему медперсоналу гарантирована прибавка в 15-20 тысяч. Технические работники получат по 10 тысяч, а если будет подтвержден коронавирус в доме ребенка - по 15 тысяч.

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Аналогичный пакет мер поддержки принят и в Саратовской области. Стимулирующие выплаты в размере 11,5 тысячи рублей за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях распространения коронавируса получат сотрудники школ-интернатов, спецшколы закрытого типа города Маркса и детских домов. С 3 мая эти учреждения закрыты на карантин и в них организована посменная 14-дневная работа.

Кроме того, сотрудников этих учреждений обеспечат запасом продовольствия, медикаментов и предметов ухода из расчета 528,45 рубля в сутки на человека.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область ПФО Саратовская область Пандемия коронавируса COVID-19

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