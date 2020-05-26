В Самарской области сотрудники домов ребенка получат доплаты из регионального бюджета - выделено 18,9 миллиона рублей.

Для работающих здесь врачей помощь составит 40 тысяч рублей, а в случае выявления в учреждении коронавируса - 60 тысяч. Специалисты-реабилитологи, психологи, педагогические работники, фельдшеры, лаборанты, инструкторы по лечебной физкультуре, а также управленцы получат по 25 тысяч рублей, при выявлении COVID-19 - 35 тысяч. Младшему медперсоналу гарантирована прибавка в 15-20 тысяч. Технические работники получат по 10 тысяч, а если будет подтвержден коронавирус в доме ребенка - по 15 тысяч.

Аналогичный пакет мер поддержки принят и в Саратовской области. Стимулирующие выплаты в размере 11,5 тысячи рублей за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях распространения коронавируса получат сотрудники школ-интернатов, спецшколы закрытого типа города Маркса и детских домов. С 3 мая эти учреждения закрыты на карантин и в них организована посменная 14-дневная работа.

Кроме того, сотрудников этих учреждений обеспечат запасом продовольствия, медикаментов и предметов ухода из расчета 528,45 рубля в сутки на человека.