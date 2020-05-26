Под Самарой загорелись 11 частных домов

В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных домов на площади тысяча квадратных метров. Рангу пожара присвоен повышенный третий номер, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании спасатели получили в 8.30 утра по местному времени. Когда пожарные через 13 минут прибыли на улицу Каширскую Яицкого, они сразу же повысили ранг вызова до второго. На тот момент горело семь частных домов.

К 9.21 стало известно, что огонь перекинулся дальше на частные строения, сейчас горят уже 11 домов.

Погибших и пострадавших нет, сказано в сообщении. Эвакуация не проводилась. Жители вышли из домов сами.