Теплоснабжение в Чувашии переведут на метод "альтернативной котельной"

Систему теплоснабжения городов Чувашии переведут на новую модель "альтернативной котельной". Соответствующее концессионное соглашение подписали в режиме видеосвязи врио главы республики Олег Николаев, гендиректор крупной частной энергетической и теплоснабжающей компании Андрей Вагнер, а также главы администраций Чебоксар и Новочебоксарска Алексей Ладыков и Ольга Чепрасова.

Модернизация системы предусматривает определение единой теплоснабжающей организации с долгосрочным регулированием конечных цен. Таким образом, коммерческая организация сможет существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру, что особенно актуально для столицы республики, где на сегодня более половины сетей и 60 процентов оборудования прослужили более 30 лет.

По словам Олега Николаева, соглашение стало важным шагом в масштабной работе по изменению ситуации с теплоснабжением в крупнейших муниципальных образованиях региона.

- Объединяя наши усилия, мы ставим перед собой цель кардинально изменить ситуацию как в самой генерации, в системе доставки тепла до потребителей, а главное надежности этого процесса, комфорте и удобстве для населения. Важно, чтобы для населения была прогнозируемая и доступная цена, - подчеркнул врио главы Чувашии.

Как пояснили в пресс-службе администрации главы республики, инвестиции в развитие теплоснабжения Чебоксар ежегодно составят около 500 миллионов рублей, что в 5,5 раза превышает текущее финансирование. На эти средства в столице планируется поэтапно заменить все квартальные и магистральные сети, обновить муниципальные котельные, реконструировать 32 центральных тепловых пункта, насосные станции, а также построить в Заволжье три газовые котельные вместо существующих угольных.

В Новочебоксарске суммарные вложения в эту сферу составят около 2,3 миллиарда рублей.

Врио главы Чувашии пояснил, что в настоящее время генерация тепла и его доставка разделены, объединение же процесса позволит в перспективе провести реконструкцию сетей и объектов генерации тепла и наметить понятный и не сильно бьющий по карману потребителя тариф.

- За счет большого инвестиционного процесса можно создать современные котельные, которые будут генерировать тепло по более низкой себестоимости. К тому же, это будут совершенно иные по экологическим стандартам объекты генерации. Минимизируются потери в сетях. Таким образом, люди получат гарантированное теплоснабжение, при этом цена будет расти не скачкообразно, а понятными темпами, в рамках установленных законодательством пределах, - пояснил Олег Николаев.

Он также добавил, что возникающие в ходе процесса модернизации вопроса будут обсуждаться и с экспертами, и с жителями муниципалитетов.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков отметил, что в предыдущие годы ремонтные работы теплосетей выполнялись в небольшом от предусмотренного нормативами объеме, в настоящее время их износ составляет около 70 процентов. По словам главы администрации Новочебоксарска Ольги Чепрасовой, за 60-летнюю историю города тепловые сети ни разу не подвергалось капитальному ремонту, а подписанное соглашение позволит полностью обновить систему теплоснабжения.