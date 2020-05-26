Теплоснабжение в Чувашии переведут на метод "альтернативной котельной"

Новости

В России у кошки обнаружили коронавирус 22:01
Призовой фонд The International 2020 бьет рекорды 21:33
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам 21:12
Розничная торговля в апреле сократилась на 23,4% 21:02
В Прикамье возобновят работу магазины площадью до 400 квадратных метров 20:37
Под Тамбовом убит 101-летний ветеран Великой Отечественной войны 20:08
В Москве ввели видеосервис для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции 20:04
В России тушат пожары на более чем 13 тысячах гектаров 20:01
Польша начала получать газ реверсом из Германии 19:59
Минздрав: В центре трансплантологии готовы принимать пациентов с COVID-19 19:45
"Урал" сообщил об улучшении состояния здоровья Погребняка 19:42
Представитель Кишинева впервые участвовала в работе коллегии ЕЭК 19:41
Собрания собственников жилья будут проходить на портале госуслуг 19:11
Минздрав: 101 врач в России умер от коронавируса 19:02
Жарившие сосиски на Вечном огне петербуржцы объяснили свой поступок 18:55
Взявший бронзу на ОИ в Сочи российский лыжник будет выступать за Швейцарию 18:41
СК: Предполагаемые убийцы гражданки Кубы требовали за нее выкуп 18:36
Двух жителей Кубани осудили за киднеппинг 18:35
Джоан Роулинг опубликует новую детскую сказку 18:20
В Сочи дрессировщицу Екатерину Запашную обвинили в краже собаки 18:20
Двух жителей Удмуртии задержали за покушении на таксиста 18:06
В комитете ГД поддержали идею сократить срок моратория на пени за ЖКУ 18:01
Российские Toyota отправятся в Армению 18:01
Как должен был выглядеть Тор в представлении древних скандинавов 17:54
"Аэрофлот" запустил выдачу электронных ваучеров в тестовом режиме 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Как соседям по даче разграничить участки
Как соседям по даче разграничить участки
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 21:52
Проект: В регионах

Теплоснабжение в Чувашии переведут на метод "альтернативной котельной"

Текст: Сергей Кирсанов
Систему теплоснабжения городов Чувашии переведут на новую модель "альтернативной котельной". Соответствующее концессионное соглашение подписали в режиме видеосвязи врио главы республики Олег Николаев, гендиректор крупной частной энергетической и теплоснабжающей компании Андрей Вагнер, а также главы администраций Чебоксар и Новочебоксарска Алексей Ладыков и Ольга Чепрасова.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Модернизация системы предусматривает определение единой теплоснабжающей организации с долгосрочным регулированием конечных цен. Таким образом, коммерческая организация сможет существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру, что особенно актуально для столицы республики, где на сегодня более половины сетей и 60 процентов оборудования прослужили более 30 лет.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии перейдут к комплексной застройке жилых микрорайонов

По словам Олега Николаева, соглашение стало важным шагом в масштабной работе по изменению ситуации с теплоснабжением в крупнейших муниципальных образованиях региона.

- Объединяя наши усилия, мы ставим перед собой цель кардинально изменить ситуацию как в самой генерации, в системе доставки тепла до потребителей, а главное надежности этого процесса, комфорте и удобстве для населения. Важно, чтобы для населения была прогнозируемая и доступная цена, - подчеркнул врио главы Чувашии.

Как пояснили в пресс-службе администрации главы республики, инвестиции в развитие теплоснабжения Чебоксар ежегодно составят около 500 миллионов рублей, что в 5,5 раза превышает текущее финансирование. На эти средства в столице планируется поэтапно заменить все квартальные и магистральные сети, обновить муниципальные котельные, реконструировать 32 центральных тепловых пункта, насосные станции, а также построить в Заволжье три газовые котельные вместо существующих угольных.

В Новочебоксарске суммарные вложения в эту сферу составят около 2,3 миллиарда рублей.

Врио главы Чувашии пояснил, что в настоящее время генерация тепла и его доставка разделены, объединение же процесса позволит в перспективе провести реконструкцию сетей и объектов генерации тепла и наметить понятный и не сильно бьющий по карману потребителя тариф.

- За счет большого инвестиционного процесса можно создать современные котельные, которые будут генерировать тепло по более низкой себестоимости. К тому же, это будут совершенно иные по экологическим стандартам объекты генерации. Минимизируются потери в сетях. Таким образом, люди получат гарантированное теплоснабжение, при этом цена будет расти не скачкообразно, а понятными темпами, в рамках установленных законодательством пределах, - пояснил Олег Николаев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В инвестпрограмму Чувашии включат новые объекты

Он также добавил, что возникающие в ходе процесса модернизации вопроса будут обсуждаться и с экспертами, и с жителями муниципалитетов.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков отметил, что в предыдущие годы ремонтные работы теплосетей выполнялись в небольшом от предусмотренного нормативами объеме, в настоящее время их износ составляет около 70 процентов. По словам главы администрации Новочебоксарска Ольги Чепрасовой, за 60-летнюю историю города тепловые сети ни разу не подвергалось капитальному ремонту, а подписанное соглашение позволит полностью обновить систему теплоснабжения.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия - путь к успеху

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
В Госдуме оценили решение о проведении Парада Победы 24 июня
Когда изобретут вакцину от COVID-19
В России повысят накопительную пенсию
Транзит российского газа через Польшу остановлен