Торговые объекты Удмуртии начнут штрафовать за обслуживание без масок

В Удмуртии торговые объекты и другие организации будут штрафовать за обслуживание клиентов без масок. Такое решение в двух чтения принял сегодня госсовет республики.

За проголосовали 46 депутатов, против - двое, еще двое воздержались.

Штраф для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 20 тысяч в первый раз и от 30 до 50 за повторное нарушение. Такой же размер штрафов будет действовать для предпринимателей без образования юридического лица. Юрлица за первое нарушение заплатят от 50 до 100 тысяч рублей и от 100 до 200 тысяч при повторном нарушении.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

По данным на 26 мая в Удмуртии зарегистрировано 559 случаев COVID-19, 332 пациента выздоровели, 14 умерли. За последние сутки в регионе выявили 10 новых случаев коронавируса.