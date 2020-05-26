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26.05.2020 11:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Торговые объекты Удмуртии начнут штрафовать за обслуживание без масок

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии торговые объекты и другие организации будут штрафовать за обслуживание клиентов без масок. Такое решение в двух чтения принял сегодня госсовет республики.

За проголосовали 46 депутатов, против - двое, еще двое воздержались.

Назван размер штрафа в Подмосковье за отсутствие маски

Штраф для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 20 тысяч в первый раз и от 30 до 50 за повторное нарушение. Такой же размер штрафов будет действовать для предпринимателей без образования юридического лица. Юрлица за первое нарушение заплатят от 50 до 100 тысяч рублей и от 100 до 200 тысяч при повторном нарушении.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

По данным на 26 мая в Удмуртии зарегистрировано 559 случаев COVID-19, 332 пациента выздоровели, 14 умерли. За последние сутки в регионе выявили 10 новых случаев коронавируса.

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