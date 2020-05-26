В Башкирии коронавирусом заразились свыше 300 врачей

В республике более 300 медработников заразились COVID-19, работая с больными пациентами. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

По его словам, региональный минздрав вместе с фондом соцстрахования ведут особый реестр зараженных медработников, специальная комиссия формирует документы для их лечения и готовит пакет документов для получения врачами положенных выплат. Состояние здоровья медработников на сегодняшний день министр не уточнил.

Максим Забелин также отметил, что 27 мая в Республиканской клинической больнице имени Куватова медицинские работники, перенесшие коронавирусную инфекцию, будут сдавать кровь на плазму. Для этого в больницу из уфимской Станции переливания крови направят передвижной модуль по заготовке компонентов крови.

По данным минздрава РБ на 26 мая, в Башкирии подтвержден 2851 случай коронавирусной инфекции. За весь период умерло 18 человек.