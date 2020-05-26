В Чувашии два чиновника подали в отставку из-за ситуации с COVID-19

Глава Ядринской районной администрации Андрей Сафронов и глава администрации Ядрина Павел Бажайкин написали заявления об увольнении по собственному желанию. Причина отставки - критическая ситуация с распространением коронавируса, сложившаяся в районе.

Ранее муниципалитет попал в так называемую "красную" зону рейтинга районов Чувашии. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на тот момент заболеваемость в Ядринском районе в 4 раза превышала среднереспубликанский показатель.

Врио главы Чувашии Олег Николаев в понедельник на еженедельном совещании с членами правительства республики подчеркнул, что в целом эпидситуация в городе и районе не контролировалась, а необходимые работы не проводились. Сегодня в Ядрин была направлена специальная рабочая группа, созданная при региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в состав которой вошли представители прокуратуры, МВД, Роспотребнадзора, Минздрава, Мининформполитики.

По итогам поездки было принято решение вернуть в районе все ограничительные меры, которые были отменены в Чувашии две недели назад. Как сообщила руководитель оперштаба, вице-премьер Чувашии Алла Салаева, граждане старше 65 лет должны будут по-прежнему соблюдать режим самоизоляции на дому. Возвращаются ограничения по причинам выхода из дома - это походы в магазин, аптеку, вынос мусора или выгул домашних животных, то есть все, через что уже ранее проходили жители Чувашии.

На подъездах к Ядрину с завтрашнего дня будут установлены КПП с сотрудниками МВД. Всех лиц, приезжающих в Ядринский район из других регионов, станут останавливать на постах и им будут вручаться письменные уведомления, в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции.

В муниципалитете приостанавливается уличная торговля, работа рынков и ярмарок. Снова запрещается работа парикмахерских и предприятий сферы услуг. Со стороны правительства назначен ответственный за стабилизацию ситуации - глава ГО и ЧС республики Вениамин Петров, который уже фактически ввел ручное управление в районе. Изменения в указ главы Чувашии об ограничительных мерах будут внесены в самое ближайшее время.