В Нижегородской области умерли семь пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Нижегородской области скончались еще семь пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона. У всех умерших были хронические заболевания.
По данным на 26 мая в регионе выявлено 8504 случая коронавирусной инфекции, 2895 человек выздоровели, 72 умерли. Ежедневный прирост заболевших составляет более 200 случаев.
- Для перехода на второй этап нужно добиться устойчивого снижения этого показателя. Поэтому всем жителям по-прежнему необходимо соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.