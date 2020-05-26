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26.05.2020 11:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школьники выбирают профессию

Завершен областной профориентационный конкурс
Текст: Алексей Вальский (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 111(8165)
27 мая состоится онлайн-награждение победителей и оглашение результатов второго регионального конкурса проектов карьеры "Моя путевка в жизнь", организованного Нижегородской ТПП для развития системы работы профориентации старших школьников. Партнерами проекта выступают образовательные учреждения, кадровые агентства, нижегородские предприятия и компании различных форм собственности.

В конкурсе участвовали 125 школьников 8-11-х классов из школ Нижнего Новгорода и 20 районов области. Поначалу о желании стать конкурсантами заявили 260 человек, однако режим повышенной готовности внес свои коррективы.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Школьников и их наставников дипломами и ценными призами наградят министр образования Нижегородской области Сергей Злобин, генеральный директор ТПП НО Иван Разуваев, вице-президент ПАО "Ростелеком" Иван Зима, гендиректор ОАО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк, директор Приволжского окружного медицинского центра Сергей Романов, председатель комитета по трудовым ресурсам ТПП НО Татьяна Гладина и представители нижегородского бизнеса.

Еще один "пряник" для участников - дополнительные баллы при поступлении на программы бакалавриата и специалитета: в университете имени Лобачевского можно получить от двух до восьми баллов, в строительном университете - от одного до трех.

- Профильное обучение - это вызов времени: подростки вынуждены делать выбор уже в седьмом-восьмом классе, когда они еще не готовы к ответственному выбору, - говорит автор и руководитель проекта, заместитель директора департамента по работе с партнерскими организациями в ТПП НО Ольга Бужак. - И зачастую выбор этот делается родителями или под их влиянием (традиции, семейный бизнес, "мода" на профессию). При этом картины мира в целом, всей палитры возможных профессий и тенденций развития рынка компетенций ребенок не представляет. В идеале же старшеклассник должен прийти к выбору сам. Но для этого нужна длительная, системная работа взрослых, помогающих открыть ему себя и свою, успешную, дорогу в этой жизни.

Для того чтобы самим увидеть, как работают разные предприятия, попробовать "на вкус" разные профессии, для школьников были созданы видеоуроки, разработана рабочая тетрадь для планирования проектов, предоставлена возможность попасть на экскурсии и стажировки по выбранным профессиям в компаниях "Ростелеком", "Водоканал", "Юнилин" - всего в десятке профессиональных сфер.

Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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