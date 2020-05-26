В Оренбуржье запустили благотворительный проект "Добро предпринимателя"

Новости

Жарившие сосиски на Вечном огне петербуржцы объяснили свой поступок 18:55
Взявший бронзу на ОИ в Сочи российский лыжник будет выступать за Швейцарию 18:41
СК: Предполагаемые убийцы гражданки Кубы требовали за нее выкуп 18:36
Двух жителей Кубани осудили за киднеппинг 18:35
Джоан Роулинг опубликует новую детскую сказку 18:20
В Сочи дрессировщицу Екатерину Запашную обвинили в краже собаки 18:20
Двух жителей Удмуртии задержали за покушении на таксиста 18:06
В комитете ГД поддержали идею сократить срок моратория на пени за ЖКУ 18:01
Российские Toyota отправятся в Армению 18:01
Как должен был выглядеть Тор в представлении древних скандинавов 17:54
"Аэрофлот" запустил выдачу электронных ваучеров в тестовом режиме 17:47
В Севастополе разрешат бронирование отелей после 15 июня 17:45
Депутат Госдумы Кузьмин сообщил о выявлении коронавируса 17:38
Почему мастера традиционных боевых искусств проигрывают в схватках 17:37
В Севастополе с 1 июня откроют летние площадки и кафе 17:33
В Минске объективно оценили эффективность реализации госпрограмм 17:30
Минздрав рассказал о порядке госпитализации больных коронавирусом 17:23
На Кубани проверят полицейских, оставивших детей задержанного на улице 17:22
Археологи признали древнее сокровище "загадкой, которую не решить" 17:22
Колин Фаррелл показан в образе злодея Пингвина из нового "Бэтмена" 17:20
В Свердловской области произошла вспышка COVID-19 в воинской части 17:17
Установлен новый рекорд скорости интернета 17:16
Путин поддержал планы главы Брянской области участвовать в выборах 17:14
Астрофизики: Земля обязана жизнью галактике Стрельца 17:12
Тизер: объявлена дата выхода финального сезона сериала "Тьма" 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Как соседям по даче разграничить участки
Как соседям по даче разграничить участки
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 17:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбуржье запустили благотворительный проект "Добро предпринимателя"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Бизнесмены второго по величине города Оренбуржья - Орска - объединились, чтобы помочь нуждающимся и многодетным семьям, оказавшимся в сложной ситуации в период действия противоэпидемических мер. Участники благотворительного проекта "Добро предпринимателя" собирают и развозят подшефным наборы с продуктами и товарами первой необходимости.
Сергей Кныш стал гостем онлайн-эфира из цикла "Экономика без вируса", запущенного Корпорацией развития Оренбуржья. Фото: Личный архив Сергея Кныша Сергей Кныш стал гостем онлайн-эфира из цикла "Экономика без вируса", запущенного Корпорацией развития Оренбуржья. Фото: Личный архив Сергея Кныша
Сергей Кныш стал гостем онлайн-эфира из цикла "Экономика без вируса", запущенного Корпорацией развития Оренбуржья. Фото: Личный архив Сергея Кныша

Инициатор акции - известный предприниматель, работающий в сфере пассажирских и грузоперевозок, основатель служб заказа такси Сергей Кныш - стал гостем онлайн эфира из цикла "Экономика без вируса", запущенного Корпорацией развития Оренбургской области. В беседе с гендиректором корпорации Игнатом Петуховым он рассказал о своем новом начинании и поделился соображениями о том, какой поддержки ждут сами бизнесмены.

Фото: Сергей Медведев
В Оренбуржье заработал портал хочупомочь56.рф.

- Мы и прежде активно участвовали в социальных проектах. Когда в стране были введены противоэпидемические меры, бизнес оказался в тяжелой ситуации, некоторые принялись во всем обвинять власть. А я, как и многие, задумался: что можно сделать в этих условиях? Я - предприниматель, человек, умеющий что-то создавать. А рядом столько людей, которым сейчас гораздо труднее, чем нам, - заметил Сергей Кныш. - Мы съездили в соцзащиту, раздобыли несколько адресов многодетных семей. Побывали у них и поняли - вот кому действительно плохо. Ни минуты не раздумывая, сначала сам оказал финансовую помощь, потом рассказал об увиденном коллегам. К проекту подключились предприниматели - в том числе из других городов. Стали звонить мне с вопросами: где взять контакты, по какому списку закупиться. Помогают, кто чем может. Вот друг узнал, что у одинокой бабушки нет холодильника и купил ей. Одна компания выделяет для нуждающихся овощи и фрукты, другие закупают продукты, развозим сами каждый день. В нашем проекте участвуют люди с активной жизненной позицией, которым это нужно.

Бизнесмен уверен: даже в условиях карантина и самоизоляции сидеть на месте и опускать руки нельзя.

Фото: Сергей Медведев
В Оренбуржье обсудили риски бизнеса при выходе из самоизоляции

- Если сегодня твой бизнес не может работать так, как прежде, надо решить - как ты можешь его перестроить? Что сейчас нужно? - посоветовал коллегам эксперт. - Ведь если что-то отмирает - то другое нарождается, это вечный процесс. К примеру, многие сегодня переориентировались на доставку. Мы решили не стали распыляться, а укрепили то, что умеем лучше всего - перевозить людей. Занимаемся доставкой только, когда нужно что-то кому-то передать или купить конкретный товар. Если же ничего не делать, то потом, когда противоэпидемический режим закончится, вернуться в бизнес будет проблематично. Вспомните - даже после новогодних праздников люди долго входят в рабочий ритм, нужно время, чтобы процесс полноценно запустился. Самое важное сейчас - сохранить команду.

Как известно, для того чтобы смягчить удар по экономике в период действия режима самоизоляции в Оренбуржье принят целый комплекс мер. Так, аренда муниципальной недвижимости для предпринимателей в течение трех весенних месяцев будет фактически бесплатной. Кроме того, в области снижен налог на имущество для торговых центров. Соответственно, те, кто арендует у них площади, смогут получить у арендодателей скидку на эту величину.

Федеральную помощь в период пандемии получат 12500 предприятий Оренбуржья

- Какие меры поддержки я считаю наиболее действенными? Если говорить о собственном опыте, то нам удалось получить отсрочку по кредитам: в банке заверили, что шесть месяцев можем не платить вообще, а набежавший за этот срок процент включат в сумму долга и поделят на равные доли. А вот транспорт в основном покупается в лизинг. И по нему никаких отсрочек нет, - рассказал предприниматель. - Вообще сегодня весь бизнес столкнулся с проблемой, и у каждого она своя. Но есть и общие - налоги, кредиты, аренда. Если власти помогут их решить - уже хорошо. Ну и напомню коллегам основы предпринимательства: нужно всегда иметь фонды - чтобы компания могла пережить кризис, даже если закрывается на два-три месяца. Перефразируя пословицу: на государство надейся, а сам не плошай.

В ходе прямого эфира с бизнесменом поступило много вопросов от желающих поучаствовать в благотворительном проекте "Добро предпринимателя".

- Связь - через мой Instagram. Единственная просьба - если я кому-то не ответил сразу, напишите еще раз, - предупредил Сергей Кныш. - Я просто не успеваю отслеживать все сообщения, тем более, что сейчас каждый день получаю десятки обращений со словами благодарности.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Госдуме оценили решение о проведении Парада Победы 24 июня
Путин: Пик коронавируса в России пройден
В России повысят накопительную пенсию
Транзит российского газа через Польшу остановлен
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ