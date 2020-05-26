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26.05.2020 17:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самаре стартовал бизнес-форум "Неделя предпринимательства"

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Самаре с 26 по 29 мая в режиме онлайн проходит бизнес-форум "Неделя предпринимательства", который организует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В первый день форума более 250 предпринимателей стали участниками "горячей линии" и смогли задать вопросы специалистам различных ведомств. Консультации для предпринимателей в пяти онлайн-залах провели специалисты министерств, банков, федеральных ведомств и представителей инфраструктурных объектов региона. В том числе они консультировали бизнес по вопросам оказания мер государственной и региональной поддержки.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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- В этом году День российского предпринимательства проходит в особых условиях, но тем важнее наша совместная работа и общение, - отметила руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. - Региональная команда поддержки бизнеса готова помочь предпринимателям найти и получить необходимый вид государственной и региональной помощи. Сегодняшняя горячая линия продолжила серию онлайн-встреч с бизнесом, в которых активно участвуют министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов, а также представители других министерств и ведомств.

- Основная ценность бизнес-форумов в том, что можно задать вопрос представителям сразу нескольких министерств и ведомств и в ту же минуту получить ответ или консультацию, - отметил руководитель агентства бизнес-туризма MiceMarket Сергей Рыжов. - Сегодня для нас важно было участие департамента туризма и департамента развития предпринимательства, в таком межведомственном онлайн-общении удалось найти решение нескольких вопросов. Это сильно экономит время: нет необходимости официально обращаться в ведомства и ждать ответа.

Впереди насыщенная программа "Недели предпринимательства". 26 мая стартовали сразу три трека, которые будут идти четыре дня. "Новые реалии" откроет для предпринимателей тренер с опытом консалтинга в сорока отраслях бизнеса Александр Белгороков. Трек "Медиа-концентрат" начнет руководитель образовательного проекта "Школа эффективного интернет-маркетинга" Дамир Халилов. А в рамках трека "Лайфстайл" вместе с известным самарским ведущим и предпринимателем Александром Чумаком пройдет онлайн-нетворкинг, цель которого - познакомить участников друг с другом и помочь найти новых партнеров и клиентов.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Форум организован таким образом, чтобы показать самое интересное: рассказать о мерах поддержки, историях успеха, о самых перспективных направлениях развития бизнеса сегодня. Мы открыты для диалога и приглашаем предпринимателей участвовать в наших мероприятиях, задавать свои вопросы и вместе с нами находить пути выхода из сложных ситуаций. Нам важно получать обратную связь от бизнес-сообщества, чтобы и у нас была возможность выстраивать свою работу, прежде всего, исходя из запросов предпринимателей.

Кстати

На едином сайте господдержки бизнеса в Самарской области mybiz63.ru создан раздел "Антикризисные меры", где предприниматели могут оперативно получать всю актуальную информацию о мерах поддержки. В разделе размещены официальные документы, принимаемые на федеральном и региональном уровнях, а также разъяснения о порядке получения мер поддержки.

В регионе действует телефон "горячей линии" для бизнеса: 8 (800) 300-63-63 (с 9:00 до 18:00 без выходных).

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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