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26.05.2020 17:40
Проект: В регионах

Александр Усс: Мы заинтересованы в создании ОЭЗ в красноярском аэропорту

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел рабочую встречу по вопросам развития красноярского авиаузла. Глава региона, члены правительства края, представители руководства ОК "РУСАЛ", АО "ЭРА Групп" и группы компаний "Волга-Днепр" обсудили проект создания международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Успешная реализация проекта по созданию международного грузового хаба позволит улучшить наземную инфраструктуру аэропортов Красноярск и Черемшанка, придать территории проекта статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), получить социально-экономические эффекты.

Вопросу придания статуса ОЭЗ территории вокруг красноярского аэропорта на встрече было уделено особое внимание. Сейчас правительство края совместно с АО "ЭРА групп", ОК "РУСАЛ" и АО "Корпорация развития Енисейской Сибири" ведут работу по привлечению ее потенциальных резидентов.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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"Создание на территории красноярского аэропорта особой экономической зоны для нас крайне интересно. Ведь подобные проекты обладают огромным потенциалом и являются мощными драйверами для развития экономики окружающих территорий. Вокруг авиаперевозок всегда формируются смежные сервисы и производства, что ведет к созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых отчислений в бюджет", - отметил Александр Усс.

Глава региона предложил проводить рабочие совещания по реализации проекта международного грузового авиахаба каждые два месяца и поручил правительству края подготовить перечень вопросов для детального обсуждения на последующих рабочих встречах.

Отметим, в настоящее время, несмотря на непростой период для авиакомпаний, связанный с пандемией коронавируса, красноярский аэропорт продолжает функционировать в стабильном режиме. В период снижения пассажирских перевозок аэропорт сделал акцент на грузовые борта. Объем вылетов грузовых самолетов из красноярского аэропорта увеличился практически в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А накануне аэропорт Красноярск имени Д.А. Хворостовского занял второе место в рейтинге Forbes как самый удобный в стране. Исследование Forbes проводилось среди 35 аэропортов с пассажиропотоком свыше 800 тысяч человек в год.

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