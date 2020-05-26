Новосибирские генетики создадут мышей, восприимчивых к COVID-19

В Новосибирском ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН работают над созданием особой модели мышей, восприимчивой к COID-19. Как рассказал "РГ" завлабораторией генетики развития Нариман Баттулин, первые такие животные появятся уже в июне.

По словам ученого, обычные мыши, в том числе те модели лабораторных животных, что ранее были выведены в институте, не подвержены заражению коронавирусом. Это делает невозможным проведение доклинических испытаний препаратов и вакцин против COVID-19.

В нескольких странах мира уже приступили к выведению лабораторных животных из эмбрионов, находившихся в замороженном состоянии. В Новосибирском институте необходимое количество мышей будет создано путем их размножения с помощью механизмов ЭКО.

- Доклинические испытания удобнее, быстрее, дешевле и эффективнее проводить на животных. Но подходящих лабораторных животных нет, - отметил Нариман Баттулин. - Этот вирус перескочил к нам от летучих мышей, но мы не можем использовать их в работе, потому что не умеем их содержать. Поэтому мы взялись за задачу так модифицировать геном лабораторных мышей, чтобы они стали восприимчивы к коронавирусу.

Такую отличительную особенность мышам генетики будут добавлять с помощью генной модификации на этапе образования первых клеток зародыша. К ним будет добавлен генный материал человека, который отвечает за восприимчивость к COVID-19. Нужное для проведения полноценных исследований количество мышей будет уже к октябрю, предполагают ученые.

- Каждая выборка для эксперимента предполагает наличие десятков животных. Если производить несколько препаратов, то это уже свыше тысячи животных. Если первая мышка рождается в июне, а осенью необходимо иметь тысячу мышей, то приходится делать искусственное оплодотворение. По сути, полный цикл ЭКО. Если обычно самец становится счастливым отцом примерно шести мышат, то мы сделаем так, что за месяц он станет счастливым отцом около сотни детенышей.