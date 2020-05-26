Селекционеры вывели пшеницу, защищающую человека от вирусов

Омские селекционеры вывели новые сорта цветной пшеницы, помогающей повысить иммунитет, защитить человека от болезней и вирусов. И сумели окультурить пырей до уровня многолетней пшеницы. Посеял один раз - и семь лет собирай урожай. Перспективные разработки высоко оценили эксперты "Сколково".

Зерно: синее, фиолетовое и черное

"В цветных сортах омских ученых отражены главные тренды мировой сельскохозяйственной селекции, науки и здорового питания. Они весьма интересны функциональными свойствами и даже могут сделать вклад в борьбу с коронавирусом, - считает эксперт Московской школы управления "Сколково" Николай Дурманов. - Способы лечения данной инфекции связаны с цинком, ионы которого в клетку переносят флавоноиды, антоцианы. Синее, фиолетовое и черное омское зерно отличает повышенное содержание этих важных компонентов".

Обычно человек получает антоцианы с ягодами, фруктами и овощами. Исследования доказывают, что эти вещества гасят свободные радикалы - источники многих болезней. Тем самым помогают организму сопротивляться инфекциям и болезням. Но ягоды - это сезонные продукты, а хлеб у человека на столе каждый день.

"Разную окраску зерна дают три гена комплементарного (дополнительного) действия. В фиолетовом зерне антоцианы расположены в оболочке, поэтому оно предназначено для хлеба грубого помола, повышенное содержание в котором пищевых волокон улучшает пищеварение", - пояснил в беседе с корреспондентом "Российской газеты" доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства Омского государственного аграрного университета Владимир Шаманин (на фото он держит образцы той самой пшеницы - прим. ред.).

"В зерне синего цвета, - продолжает ученый, - полезные вещества находятся внутри семени, и оно подходит для выпечки массовых сортов хлеба. Скрещивая фиолетовую "краску" с синей, получаем черную. Антоцианов в таком зерне еще больше. При этом цветные добавки делают булку не только полезнее, но ароматнее и вкуснее. К тому же такой хлеб долго не черствеет".

Сорняк заменит пшеницу

Еще одно востребованное направление - замена однолетних зерновых культур на многолетние. А поскольку традиционная пшеница почти исчерпала свой генетический потенциал устойчивости, решили отселектировать до ее уровня обычный сорняк - пырей.

"Эти культуры, хоть и отличаются размером зерна, но генетически близки. Например, имеют равное число хромосом, - рассказывает Владимир Шаманин. - Нам уже удалось в шесть раз - до 12 граммов - увеличить размер дикого семени. И в этом году новый сорт - "Сова" - включен в Государственный реестр по всем регионам России. Использовать его можно повсюду, где растет пырей. Раз посеешь, семь лет собираешь урожай".

С экономической точки зрения это весьма выгодно еще и потому, что вместо обычных двух центнеров, необходимых для посева одного гектара пашни, "Совы" потребуется всего пять килограммов.

К тому же новое зерно вместо одного дает двадцать продуктивных стеблей. Поэтому имеет двойное назначение. Когда созревает колос, стебли еще остаются зелеными, и вместо соломы получается самое настоящее хлебное сено. И на каждую тонну зерна приходится до семи тонн качественных кормов для животных.

Исследования показали, что содержание белка и кальция в новом зерне на четверть выше, чем в обыкновенной пшенице, а фолиевой кислоты, которая улучшает зрение, в пырее больше в десять раз.

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