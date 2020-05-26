В Красноярском крае задержали похитителей десяти тонн нефрита

МВД по Красноярскому краю объявило о задержании в Ермаковском районе шестерых граждан, которые пытались вывезти с месторождения десять тонн незаконно добытого нефрита.

По данным пресс-службы полиции, они могли продать его за 11 миллионов рублей.

"Шесть местных жителей незаконно проникли на территорию нефритового месторождения. Используя дисковую пилу и другое оборудование, они отделили монолит полудрагоценного камня и попытались с помощью лебедки погрузить в кузов автомобиля", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ГСУ МВД по Красноярскому краю возбудило в их отношении уголовное дело, поскольку никаких документов на добычу полезных ископаемых у граждан не было.