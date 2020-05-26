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26.05.2020 15:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирске ликвидировали ЧС в детском саду

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
После завершения режима самоизоляции детский сад № 242 "Елочка" в Новосибирске распахнет свои двери для ребятишек.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Как отметил мэр Анатолий Локоть, детское учреждение на улице Титова, 24 экстренно было закрыто в декабре 2019 года из-за провисания потолка в одном из помещений: старые деревянные перекрытия прогнили. Средства на ремонт здания 1968 года постройки - 5,5 миллиона рублей - выделили из городского бюджета.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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- Зимой здание было признано аварийным, объявлена ЧС и конкурс на разработку проектно-сметной документации. Работы провел опытный застройщик. Стены сохранили, а потолки переделали. Также выполнен косметический ремонт помещений, частично обновлено оборудование. После ремонта здание полностью обновлено. Одно место в детском саду обошлось бюджету в 70 тысяч рублей, а при строительстве нового здания оно стоило бы около миллиона рублей, - прокомментировал Анатолий Локоть.

Заведующая детским образовательным учреждением № 242 Виктория Голикова сообщила, что детский сад "Елочка" комбинированного вида включает два корпуса - на улице Титова, 24 и улице Плахотного, 15а. На время ремонтных работ основную нагрузку - около 60 ребятишек - принял на себя первый корпус, часть воспитанников были переведены в близлежащие сады. Сейчас организованы три дежурные группы, в каждой по 12 воспитанников.

- Буквально за три месяца рабочие заменили не только потолочные перекрытия, но и автоматическую пожарную сигнализацию, систему отопления, сделан капремонт всех помещений. Садик готов принять детей, - сказала Голикова.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что в городе строят новые детские сады, а также реконструируют, восстанавливают старые здания с учетом современных требований. И это важная работа, так как, например, в Ленинском районе активно развиваются новые микрорайоны, поэтому места в дошкольных учреждениях очень востребованы. Своей очереди в детсады ожидают более 500 ребятишек. На данный момент в Новосибирске вручено более семи тысяч путевок в дошкольные учреждения. Всего в Новосибирске - 86 тысяч дошколят.

- Из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса, плановый ремонт в новосибирских школах и садиках в этом году начался раньше. Так, работы по реставрации фасадов стартовали еще в апреле, - отметил Анатолий Локоть.

Справка "РГ"

По данным начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева, количество дежурных групп в детсадах продолжает увеличиваться. Так, если в начале нерабочих дней их посещали чуть более тысячи детей, то на сегодняшний день - почти 11 тысяч.

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