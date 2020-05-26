Двое дагестанских изобретателей, задействовав собственную новацию, основали компанию и добились успеха на рынке. Как им это удалось, узнал корреспондент "РГ".

Магомед Штанчаев и Хасай Юсупанов - соавторы разработки - придумали "Умную емкость", которая способна обеспечить дома, микрорайоны и даже целые города постоянным запасом чистой воды.

Она подключается к системе водоснабжения. Если магистральная труба заполнена, то очищенная вода поступает как обычно. Если нет, то прибор автоматически переключается на резервуар и вода направляется в трубы уже оттуда.

- Во многих домах стоят запасные емкости с водой. Но проблема в том, что в случае отклю-чения центрального водоснабжения систему надо переключать вручную. А если это многоэтажный дом? Сначала надо найти сантехника, он должен спуститься в подвал, открыть задвижки... Если же это попытается сделать неопытный человек, последствия непредсказуемы, - объясняет Магомед Штанчаев.

К сожалению, как говорит соавтор разработки Хасай Юсупанов, изобретение оказалось невостребованным в Дагестане. В администрации Махачкалы так и не обратили внимания на прибор, позволяющий экономить питьевую воду.

Неудача не остановила, а, наоборот, подстегнула молодых изобретателей. В процессе работы они выяснили, что на системы очистки воды большой спрос. Новый прибор уже стал популярен у владельцев ресторанов, кофеен и других предприятий общепита.

- У нас везде используют технологию обратного осмоса, вода становится безопасной и пригодной для питья. Но дело в том, что она при этом полностью деминерализуется и становится безвкусной. Для исправления этого недостатка многие производители систем очистки применяют реминерализатор - специальные гранулы. Но этот метод не очень надежный, - рассказывает Хасай Юсупанов.

Изобретатели решили восстанавливать минерализацию ультрафильтрацией, которая возвращает воде кислотно-щелочной баланс. Разработкой заинтересовались владельцы кофеен и ресторанов, где из-за некачественной воды часто выходило из строя дорогостоящее оборудование. Придуманную махачкалинцами систему уже закупили предприятия общепита Дагестана, Москвы, Ставрополя, Волгограда и других городов.

Стоимость прибора варьируется в зависимости от его предназначения: для бытовых нужд - дешевле, для коммерческих - дороже. Самый дорогой вариант стоит около 43 тысяч рублей. По словам Юсупанова, цена вполне приемлемая, учитывая, что европейское и американское оборудование подобного типа стоит от двух тысяч евро.

- Мы участвовали в разных международных выставках. Такого, как у нас, прибора очистки воды нигде представлено не было. Им уже заинтересовались предприниматели ОАЭ и Саудовской Аравии, - говорит Хасай.

Сейчас изобретатели тестируют установку очистки канализационных стоков. Это особенно актуально для Дагестана, где они практически прямиком поступают в Каспийское море.

Но внимание дагестанских Кулибиных привлекли не только технологии очистки воды. Еще одна их разработка - приборы релейной автоматики. Небольшое устройство ценой в несколько тысяч рублей вставляется в электрический шкаф и защищает оборудование от скачков напряжения.

В республике, где перебои и отключения электроэнергии не редкость, прибор пользуется спросом. Хасай Юсупанов привел такой пример. В одном из сел был сильный скачок напряжения. В результате у жителей целого квартала сгорела бытовая техника на миллионы рублей.

Устройства релейной автоматики, но повышенной мощности, ребята начали выпускать и для промышленных предприятий. Им уже поступили предложения от представителей махачкалинской ТЭЦ. А республиканский филиал РусГидро заказал "умные приборы" для Ирганайской ГЭС.

Пандемия, конечно, сказалась на поставках продукции. Объемы в последнее время уменьшились.

- Но спад этот временный, - уверен Юсупанов. - Скоро все нормализуется, и, надеюсь, мы порадуем клиентов новыми изобретениями.