Полугодовая засуха и весенние заморозки уничтожили весомую часть ставропольского урожая. В мае дожди немного выправили ситуацию и стабилизировали состояние сохранившихся посевов зерновых, но на значительных площадях урожай уже погиб. На помощь аграриям пришла малая авиация, с помощью которой вызывают дожди.

Первого мая на Ставрополье ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и гибели посевов. Теплая зима, а потом апрельские заморозки нанесли удар по зерновым культурам, которые для аграрного края являются основой экспорта. Власти региона прогнозировали снижение урожая зерновых - от 20 до 30 процентов, и если учесть, что в прошлом году было собрано чуть больше 10 миллионов тонн, то в нынешнем могут недосчитаться около трех миллионов.

- У нас жестокая почвенная засуха. Главный стебель с колосом подмерз, а боковые не могут развиваться из-за того, что совсем нет влаги. После первой волны заморозков мы внесли стимуляторы роста, а сейчас все просто увядает. Недавно выпало пять миллиметров осадков - этого хватит на два дня, - рассказала агроном-семеновод из Георгиевского района Анна Полянкина.

О сильнейшей засухе свидетельствуют и данные дистанционного зондирования Земли, в них содержится информация о развитии растительности в марте - апреле 2020 года и динамика в сравнении с предшествующими годами. Анализ проводят сотрудники отдела технологий спутникового мониторинга Института космических исследований РАН с помощью информационного сервиса ВЕГА-Pro.

"В середине апреля 2020 года наблюдалась минимальная влажность почвы в большинстве районов Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Крым и на юге Ростовской области. О засушливости свидетельствует обширная область со значениями декадного гидротермического коэффициента (ГТК) меньше 0,6. Ситуация усугубилась недостаточным количеством осадков", - говорится в исследовании института.

Майские дожди вроде бы улучшили положение дел, но спасли они только те посевы, в которых еще теплилась жизнь, погибшим стеблям уже ничем помочь было нельзя.

- Очень кстати дожди прошли для яровых культур - подсолнечника (им занято 300 тысяч гектаров), кукурузы (200 тысяч), гороха и сахарной свеклы. Это избавило нас от проблемы с заготовкой кормов, - сообщил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

В Ставропольском НИИ сельского хозяйства, который входит в структуру Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра, рассказали, что засуха этого года - сильнейшая за последние 60 лет. Мониторинг показал, что на семи процентах посевных площадей урожай уже погиб, 22 процента (447 тысяч гектаров) находится в плохом состоянии, а 15 процентов - в критическом. Ущерб оценивают минимум в миллиард рублей.

- Потребность жителей края в продовольственном зерне составляет немногим более 700 тысяч тонн, большая часть собираемого урожая идет на продажу в другие регионы России и на экспорт, объемы которого в этом сезоне могут быть сокращены. Без хлеба в этом году мы не останемся. Зерновые во многих районах края находятся в удовлетворительном состоянии, к тому же на элеваторах и специализированных складах сельхозпредприятий еще хранятся прошлогодние запасы зерна, - отметил первый зампред правительства Ставрополья Николай Великдань.

Из-за засухи власти пошли на радикальные меры - в крае вызывают дождь с помощью авиации. Из бюджета региона на это выделили 40 миллионов рублей. Технология представляет собой "засев" облаков льдообразующими реагентами. Вызванные таким образом дожди должны выпасть над территорией в полмиллиона гектаров в самых засушливых районах Ставрополья, где влажность пашни критически низкая. С помощью авиации сезонный слой осадков можно увеличить на 10-30 процентов, но понятно, что это не спасет аграриев, так что остается надеяться на природу и на мелиорацию.

Сейчас в регионе общая площадь мелиорируемых земель составляет 214 тысяч гектаров, но фактически орошается 58 тысяч, в том числе на 28 тысячах работают современные дождевальные установки. Перед АПК края стоит задача - к 2024 году увеличить орошаемую площадь на 100 тысяч. Так, в 2019-м мелиоративные системы заработали на 15 тысячах гектаров.

- На развитие мелиоративного комплекса в нынешнем году выделено более одного миллиарда рублей - на 30 процентов больше, чем в 2019-м. Запланирована реализация 19 проектов стоимостью 1,8 миллиарда рублей на общей площади девять тысяч гектаров. Говоря о дебите воды, можно отметить, что реки обеспечены ею на 80-100 процентов от плана. Водность основных каналов - от 70 до 100 процентов. Восемь ставропольских основных водохранилищ заполнены на 60-95 процентов. Срывов в подаче воды нет, - отметил глава аграрного ведомства края.

В план полива включено 70 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, регулярное орошение производится почти на 58 тысячах гектаров пашни. Заблаговременно проведена расчистка ставропольских каналов протяженностью почти 1,5 тысячи километров. Так, на Право-Егорлыкском канале (важнейшая рукотворная водная артерия Ставрополья, проходит по Изобильненскому, Труновскому, Красногвардейскому, Ипатовскому и Апанасенковскому районам) до начала поливного сезона провели целый комплекс работ, чтобы повысить его пропускную способность. В том числе очистили русло от водорослей и ила, что позволит осуществлять подачу воды на уровне проектной мощности - 45 кубометров в секунду. В крае сейчас разрабатывают графики поливов и разбираются с несанкционированным отбором воды из оросительных сетей.

В правительстве края формируют группу для выработки подходов к развитию АПК в условиях нового климатического тренда с последующей подготовкой соответствующих предложений в федеральный центр.

- Сегодня нам необходимо четко понимать, как мы будем снабжать водой наших аграриев и энергетиков, обеспечивать водоподачу в населенные пункты и не зависеть при этом от капризов погоды, - подчеркнул глава региона Владимир Владимиров.

- В условиях жесточайшей засухи в крае перед нами встают новые задачи, которые необходимо решать. Для этого создан оперативный штаб. Хотелось бы особо подчеркнуть, что сокращения программ поддержки мелиораторов не будет, - заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Алексей Лавриненко.

Ставропольские власти направили в правительство России пакет предложений о поддержке пострадавших сельхозпроизводителей. Среди них - выделение дополнительного лимита льготных кредитов для аграриев и пролонгация существующих займов. Также прорабатывается вопрос освобождения аграриев от уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу за 2020 год.

Кроме того, уже решено в семи наиболее засушливых районах края пересеять часть полей, которые особенно пострадали. Из резервного фонда Ставрополья аграриям выделят миллиард рублей.

Погодные аномалии актуализировали и вопрос агрострахования в регионе. В прошлом году в Советском городском округе у колхоза от засухи погиб урожай пшеницы. Тогда предприятие получило от страховщиков 20 миллионов рублей. Полностью ущерб это не покрыло, однако позволило спокойно строить планы на следующий год. Но, как отмечает начальник управления сельского хозяйства округа Алексей Коберняков, не все аграрии до конца понимают механизм страхования. В частности, тем, кто участвует в государственной программе агрострахования, половину стоимости страховки оплачивает минсельхоз Ставропольского края. В 2020 году на это выделено около 350 миллионов рублей.

Когда верстался номер

Специальный борт Росгидромета прибыл на Ставрополье, чтобы помочь аграриям края побороть засуху. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Это настоящая метеолаборатория на базе Як-42Д. Ее специалисты умеют воздействовать на погоду, чтобы искусственно увеличить объем выпадения осадков. Сейчас в крае идут дожди, но далеко не повсеместно. Активное воздействие на погоду должно увеличить месячную норму осадков примерно на 30 процентов там, где это сейчас особенно необходимо".

Как сообщается на сайте Росгидромета, самолет-лаборатория оснащен современной аппаратурой, которая может измерять и регистрировать разнообразные параметры атмосферы и подстилающей поверхности - температуру и влажность воздуха, скорость и направление ветра, турбулентность, концентрацию газовых и аэрозольных примесей в атмосфере, длинноволновое и коротковолновое солнечное излучение и излучение от подстилающей поверхности, микрофизическую структуру и водность облаков и электрические характеристики атмосферы, радиолокационную отражаемость облаков. Самолет вооружен также средствами воздействия на облака (аппаратурой для распыления жидкого азота и системой отстрела пиропатронов с йодистым серебром) и снабжен средствами связи с наземными информационными и управляющими центрами.