Власти северокавказских регионов заговорили о возобновлении туристической деятельности. Хотя точные даты пока не называются. Так, в Кабардино-Балкарии заявили, что в республику туристы смогут приехать в июле. А Приэльбрусье - один из центров туриндустрии СКФО - откроют для посещения в августе. Однако эти планы воплотятся только при благоприятной эпидемиологической обстановке.

В этом году на горных кавказских курортах ставку делают на развитие летнего велотуризма. Фото: Елена Афонина/ТАСС

- Мы будем синхронизировать работу и с соседями, прежде всего с Кавказскими Минеральными Водами. Ориентировочно первого июля у нас заработают предприятия туристической отрасли, которые смогут обеспечить безопасность клиентов. Что касается зоны Приэльбрусья, здесь прогнозируемая дата - первое августа, надеюсь, что мы летний оздоровительной сезон все-таки проведем, - сообщил на брифинге с журналистами министр экономического развития региона Борис Рахаев.

Он также добавил, что с первого июля уже можно будет посещать Голубые озера и Чегемские водопады. Эти комплексы, как правило, входят в туры выходного дня. Надолго группы отдыхающих здесь не останавливаются.

Также в КБР разрабатывается программа подготовки санаторно-курортного комплекса к приему туристов. Региональные власти рассматривают возможность организации на базе республиканских здравниц реабилитации переболевших коронавирусом.

Рахаев отметил, что предприятиям с государственным участием будет оказана помощь, но не бросят в беде и представителей частного сектора. Им будет оказана соответствующая поддержка, на эти цели в бюджете республики предусмотрено 20 миллионов рублей.

Напомним, в Кабардино-Балкарии с 28 марта закрыты все объекты массового пребывания людей. При этом, как рассказали корреспонденту "РГ" в госкорпорации "Курорты Северного Кавказа" (управляет тремя крупнейшими туркомплексами СКФО - "Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи), 2020 год должен был стать рекордным по посещаемости.

- До пандемии горнолыжный сезон на Кавказе был одним из лучших в истории компании - около 125 тысяч туристов отдохнули за один месяц только в "Архызе". В марте их число сократилось уже вдвое. Курорты были закрыты на карантин, соответственно, остановили работу гостиницы, рестораны, пункты проката, - рассказала пресс-секретарь КСК Татьяна Баева.

Практически весь штат компании сейчас находится на самоизоляции. Однако строительные работы все же ведутся. Сейчас возводят две новые канатные дороги на южном и северном склонах курорта "Архыз" и прокладывают новую трассу на "Эльбрусе". Также идет подготовка летней инфраструктуры - велотрасс, экотроп, горного кемпинга.

В этом году ставка будет сделана как раз на велоинфраструктуру. Так, в "Архызе" летом собираются открыть первую любительскую трассу для катания на горном велосипеде. Ее протяженность составит 4,5 километра. Она пройдет от верхней станции канатки "Млечный путь" до поселка Романтик.

Кроме того, на курортах планируется проводить соревнования регионального и всероссийского масштаба по дисциплинам маунтинбайка "кросс-кантри" и "даунхилл". Формат может быть скорректирован в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Тем временем в соседнем Ставропольском крае уже готовятся к открытию санатории. Предварительная дата, как мы уже сообщали, - первое июня. Сотрудники здравниц Федерации независимых профсоюзов России на КМВ, которые сейчас задействованы в подготовке учреждений к новому курортному сезону после карантина, получили маски и перчатки.

Строительные работы на курортах все же ведутся. Сейчас возводят две новые канатные дороги в "Архызе" и прокладывают новую трассу в "Эльбрусе"

- Мы заранее приобрели бесконтактные термометры, диспенсеры для дезсредств, пульсоксиметры и все необходимое для работы наших трудовых коллективов в этот период, - сообщил генеральный директор ООО "Курортное управление", которое объединяет 22 организации санаторно-курортного и лечебно-профилактического профиля на Кавминводах, Николай Мурашко. - Конечно, санаториям лучше открыться в то время, когда эпидобстановка будет близка к нормальной. Режим обсервации едва ли привлечет большое количество отдыхающих.

Как отметил Николай Мурашко, согласно подсчетам специалистов, затраты на выполнение нынешних рекомендаций Роспотребнадзора, даже без учета расходов на ремонтные работы, увеличивают себестоимость путевки на 40 процентов. Если выполнять требование только одноместного размещения, загрузка снижается в два раза, следовательно, себестоимость возрастает в 2-2,5 раза.

- В любом случае санатории в ближайшее время возобновят деятельность, но нужно понимать, что условия работы будут уже другими. Мы, без сомнения, выполним необходимые санитарно-эпидемиологические требования, однако это может вызвать увеличение стоимости услуг, - отметил Мурашко. - Мы, как системообразующие предприятия, четко выполняющие указы президента РФ, надеемся на господдержку. Это компенсация расходов на зарплату, которую мы нашим сотрудникам выплатили, пополнение оборотных средств на закупку нужных материалов и оборудования для продолжения работы.

Готовы в любой момент начать свою деятельность и работники туриндустрии. Так, по словам Александра Дзагоева, представителя компании, которая специализируется на турах выходного дня, они полностью восстановят работу, как только будут отменены все ограничения. Причем Дзагоев уверен, что именно такие туры теперь будут пользоваться наибольшей популярностью, так как отдыхающие, скорее всего, отдадут предпочтение недорогим поездкам.

- Сейчас наша главная задача - не растерять специалистов, так как все сидят без работы. При этом мы не можем, к примеру, уйти в онлайн. Остается только как-то оттенять негативные новости позитивными постами в соцсетях, чем мы сейчас и занимаемся.