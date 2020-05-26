Российский рынок винограда в 2019 году пережил настоящий бум: солнечной ягоды собрали на восемь процентов (на 50,3 тысячи тонны) больше, чем в 2018-м. Валовой сбор в итоге достиг 678 тысяч тонн. Этого удалось добиться за счет масштабной закладки лозы в течение последних пяти лет. Новые плантации как раз начали активно плодоносить, однако пандемия спутала карты многим представителям отрасли.

- В прошлом году в стране заложили около семи тысяч гектаров виноградников, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. - Планы новых посадок принимались в первые месяцы 2020-го. Экономическая ситуация уже на тот момент складывалась таким образом, что никто не предполагал закладывать площади, превышающие прошлогодние. Возможно, на решение отраслевиков повлияла пандемия. Так что в нынешнем году новые виноградники планируется заложить на той же площади или чуть меньше. Да и невозможно все время сажать много, для этого требуются огромные средства, коронавирус же многих лишил значительной части прибыли. И те отраслевики, которые, возможно, и думали о корректировке планов на осень, хотели высадить больше, думаю, сейчас откажутся от этой идеи и перенесут ее осуществление на следующий год.

В Дагестане виноградарство и виноделие являются бюджетообразующей отраслью. В 2019 году в регионе собрали около 190 тысяч тонн ягод - рекордный показатель за последние 30 лет. В основном в республике выращивают технические сорта, которые используются при изготовлении вина и коньяков. Акцизы на алкогольную продукцию ежегодно пополняют местный бюджет на три - четыре миллиарда рублей.

При этом специализированных питомников в регионе нет. Лишь несколько виноградарских предприятий на постоянной основе занимаются выращиванием саженцев. Они обеспечивают около 70 процентов потребности республики в посадочном материале. Остальная часть привитых сертифицированных саженцев приобретается за пределами Дагестана. Большинство поступает из Сербии, остальное закупается в основном в Краснодарском крае.

Как рассказал корреспонденту "РГ" министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов, в 2020 году в республике планировали заложить 1,4 тысячи гектаров новых виноградников. Из них 200 гектаров было намечено посадить весной. На начало мая заложили 185 гектаров.

- Ситуация усложнилась из-за закрытия границ между государствами в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Дагестанские сельхозпроизводители завозят сертифицированные саженцы из Сербии, так как эти сорта перспективны для нашего виноделия. Но поставки в последнее время стали невозможны, что приостановило процесс закладки новых виноградников, - сообщил министр.

Как считает Гусейнов, повода для большого беспокойства пока нет. Весенний план посадок почти выполнен. К осени эпидемиологическая ситуация в мире должна улучшиться, что позволит осуществить закладку остальных виноградников.

Если оценивать ситуацию в целом по стране, то, по словам Леонида Поповича, как минимум половина саженцев закупается отечественными виноградарями за границей:

- Но из-за сегодняшних ограничений возникли проблемы с логистикой, выросла цена доставки. Однако наш бизнес привык преодолевать все трудности. Мы планировали, что с помощью федеральной программы в следующем году предприниматели начнут строить в России два питомника. Но из-за сложившейся экономической ситуации, скорее всего, эти планы будут отложены минимум на один-два года. Кроме того, чтобы ввести такой объект в эксплуатацию, нужно еще пару лет. В ближайшую пятилетку, предполагаю, новые питомники в стране все же появятся, и они значительно снизят дефицит саженцев винограда в стране.

Отечественные виноделы сегодня, как, наверное, никогда ранее, нуждаются в плантациях лозы. Напомним, первого января 2020 года в Росcии резко выросли акцизы на их продукцию. Так, акцизы на тихие вина увеличились с 18 до 31 рубля за литр, на игристые - с 36 до 40 рублей. При этом для предпринимателей, чьи вина изготовлены из ягоды, выращенной на территории РФ, введены налоговые вычеты.

- Сейчас вино, которое изготовлено из российского винограда, не залеживается на складах, - отмечает Леонид Попович. - Рост акцизов никак пока не ударил по нашим производителям. Он даже в какой-то мере сдерживает импорт. Вычеты виноделы уже получают. Они оформляются сразу после продажи партии. Могу сказать, что производителям вина из отечественного винограда налоговый вычет полностью компенсирует рост акцизов, поэтому для них ситуация не ухудшилась, а для кого-то даже улучшилась.

Главный бухгалтер Дербентского завода игристых вин доктор сельскохозяйственных наук Гамзат Аммайгаджиев рассказал корреспонденту "РГ", что в апреле предприятию был начислен акцизный сбор на сумму около 72 миллионов рублей. Налоговый вычет составил около 30 миллионов.

- За этот месяц сумма налогового вычета была не такой большой, так как мы отгружали в основном виноматериалы, на которые льготы не распространяются. На готовую продукцию - бутилированное шампанское - льготы есть, и в последующие месяцы сумма налогового вычета будет больше, - отмечает Аммайгаджиев.

Он рассказал, что предприятие использует только отечественный виноград. Причем у завода есть и собственные плантации площадью 2200 гектаров. Готовы посадить еще, но пока нет свободных участков земли.

Гамзат Аммайгаджиев добавил, что эпидемиологическая ситуация сказалась на поставках продукции - в апреле и мае объемы немного уменьшились:

- Но спад не очень значительный. Самая большая отгрузка у нас с августа до конца декабря.

Однако виноградари занимаются в СКФО выращиванием не только технических (для виноделия), но и столовых сортов. Так, на Ставрополье в 2019 году вырастили 59 тысяч тонн винограда, из них 30 процентов - столовый. И по виноградарям, которые занимаются этим направлением, пандемия ударила гораздо сильнее.

- Говорить об увеличении площадей лозы уже не приходится. В нынешних условиях выжить бы. И так думаю не только я, но и другие фермеры, - сетует глава ставропольского КФХ, занимающегося выращиванием винограда и саженцев, Юрий Калашников. - Да, аграриев не ограничивали в период эпидемии коронавируса. Но как нам работать, если мы не можем приобрести детали для техники и строительные материалы? Все закрыто. К примеру, в этом году я собирался возвести небольшую постройку прямо в поле, чтобы там продавать виноград, когда он поспеет. Но сейчас элементарно негде купить гвозди, строительный лес и шифер. Дорожают ядохимикаты и ГСМ. Резко скакнули цены на запчасти. А земля сейчас сухая, ее надо культивировать. На большой урожай уже не рассчитываем. Я еще занимаюсь выращиванием саженцев. И здесь не жду даже показателей предыдущих годов.

В регионе оказывают господдержку виноградарским организациям. В 2020 году она останется на уровне прошлого года. Средства - а это 53 миллиона рублей - выделяются на закладку и уход за насаждениями, на раскорчевку, выращивание посадочного материала, приобретение оборудования мелиорации и спецтехники.

Однако, как отмечает Калашников, тем, кто занимается выращиванием столовых сортов, невозможно конкурировать с иностранными производителями:

- Требования Роспотребнадзора к содержанию остаточных веществ в готовой продукции у нас такие, что, к примеру, мой виноград теряет товарный вид значительно быстрее импортного. Мне сложно сказать, чем именно завозимый товар отличается от нашего, но он не портится. Естественно, это серьезное конкурентное преимущество заграничных производителей, и нашему малому бизнесу сложно с ними тягаться.

Ситуацию могло бы исправить строительство виноградохранилища. В Ставропольском крае вот уже несколько лет обсуждают создание такого объекта. Но дело до сих пор не сдвинулось с мертвой точки. Недавно чиновники в очередной раз заявили, что он в регионе все-таки появится. Холодильник для готовой продукции будет вмещать около 300 тонн ягод. Объект должны возвести на базе крестьянско-фермерского хозяйства Ахмеда Ахмедханова, входящего в состав сельскохозяйственного кооператива СППК "Витис".

Кооператив объединяет 11 КФХ и ЛПХ, занимающихся выращиванием и реализацией винограда столовых сортов и саженцев. Как рассказал корреспонденту "РГ" Ахмедханов, самим аграриям не потянуть строительство хранилища, нужна помощь государства. Они рассчитывают получить грант из краевой казны по Программе государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

- Который год пытаемся собрать нужную сумму. Сначала речь шла о 19 миллионах рублей. Это для нас было очень много. В итоге нашли подрядчика, который готов выполнить работу за 10-12 миллионов, - сообщил фермер. - Виноградохранилище позволит продлить срок реализации нашей продукции почти до новогодних праздников, когда ее цена выше. Тогда производителям не придется идти на поводу у перекупщиков, а мы сможем составить конкуренцию импорту.

Тем временем

Как отмечают специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса, самообеспеченность России виноградом очень низкая не только в межсезонье (декабрь - июль), но и в сезон уборки. По итогам 2019 года объем ввоза в РФ из-за рубежа составил 289,4 тысячи тонн. Россия по объему поставок стала четвертым покупателем винограда в мире (уступая лишь США, Нидерландам и Германии). Предложение свежего винограда в межсезонье в нашей стране сейчас полностью формируется за счет импортной продукции.