Представители Минобороны России могут доложить о готовности к приему больных коронавирусом полевого многопрофильного госпиталя в горном дагестанском поселке Ботлих. Эту мобильную лечебницу на 100 койко-мест военные вслед за аналогичным объектом в городе Буйнакск развернули в республике в рекордно короткий срок - за сутки.

В Дагестан полевые госпитали перебросили из Ставрополья и Московской области. Министр обороны Сергей Шойгу сделал это по поручению президента страны. Опыт оперативного развертывания мобильных лечебниц в любой точке России военные приобрели не только на специальных занятиях и учениях, но и в процессе борьбы с коронавирусом.

Госпиталь в Ботлихе - вполне современный. В нескольких десятках специальных палаток размещаются приемное, инфекционное и госпитальное отделения, помещение для анестезиологии и реанимации, лаборатория. Но самое главное - для работы в этом госпитале в Ботлих приехали 72 медработника, в том числе обученные борьбе с коронавирусом военврачи и медсестры.

Военные также обустроили в Буйнакске и Ботлихе два полевых карантинных лагеря. За счет этого суммарная емкость каждого медицинского объекта увеличилась со 100 до 450 койко-мест. По планам минобороны, до 30 июня должны быть готовы центры для лечения больных коронавирусом еще в трех городах республики - Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.