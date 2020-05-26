В Осетии COVID-19 выявлен у работников больницы и беременной пациентки

В Северной Осетии в Клинической больнице скорой помощи у четырех медиков (трех врачей и медсестры) и одной беременной пациентки был установлен диагноз "новая коронавирусная инфекция". Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в минздраве региона.

Очаг распространения COVID-19 оказался в гинекологическом отделении КБСП. Ранее, на время эпидемии, это отделение было переведено в больницу железнодорожников.

"Сейчас коронавирус выявлен у заведующей гинекологическим отделением КБСП, еще двух врачей и медсестры, а также одной беременной пациентки, - пояснили в минздраве Северной Осетии. - Заведующая на данный момент госпитализирована, находится в реанимации - у нее тяжелое течение болезни. Остальные врачи и медсестра находятся на самоизоляции дома, лечатся в амбулаторных условиях. У них легкие симптомы, без осложнений. Беременная женщина также находится на лечении в больнице, хотя у нее болезнь протекает без симптомов".

В ведомстве здравоохранения региона добавили, что в помещениях больницы железнодорожников, где произошла вспышка вируса, была проведена дезинфекция, а само гинекологическое отделение временно переведено в роддом №1 во Владикавказе.