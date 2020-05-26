Как известно, ситуация последних месяцев значительно изменила традиционный график работы горожан. Так, согласно опросу, 59 процентов респондентов работают удаленно, 31 - в офисе, 10 процентов ходят на работу, несмотря на то что могли бы выполнять свои обязанности удаленно. Отмечается, что менее всего к удаленному графику адаптировались специалисты из профессиональных областей производства и сельского хозяйства (22 процента), транспорта и логистики (24 процента), а также административного персонала (33 процента). Почти половина респондентов (47 процентов) отметила снижение уровня доходов.
Интересно, что 82 процента опрошенных петербуржцев так или иначе хотели бы поменять место работы в ближайшее время, если бы появилась такая возможность. Почти каждый десятый предпочитает держаться за текущее рабочее место вне зависимости от обстоятельств. О желании сменить компанию чаще упоминали работники из разных регионов России из профобласти управления персоналом, юристы (по 91 проценту), топ-менеджеры (89 процентов), специалисты сфер продаж (85 процентов), науки и образования (83 процента). В меньшей степени к подобному оказались готовы медицинские работники (58 процентов), представители индустрии искусства и развлечений (65 процентов), а также строители (67 процентов).
При этом данные исследования рекрутинговой компании superjob сообщают о первых признаках оживления экономики. За последнюю неделю начался рост, позволяющий говорить о восстановлении деятельности предприятий, а это значит, что многие из тех, кто готов был менять работу, получат для этого все шансы.
Судя по всему, утверждают эксперты hh.ru, в ближайшее время наибольшие шансы получить "лучшее место под солнцем" будет у тех, кто готов трудиться удаленно. За март - май текущего года в СЗФО работодатели разместили на 51 процент больше вакансий с удаленным форматом занятости, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост в Новгородской области составил 61 процент, в Коми - 54 процента, в Санкт-Петербурге - 52 процента, в Псковской области - 48 процентов, в Карелии и Архангельской области - 28 и 25 процентов соответственно. Наиболее востребованными онлайн-специалистами, согласно размещенным вакансиям, являются представители сферы продаж (45 процентов от всех вакансий), ИТ-специалисты (39 процентов), маркетологи (15 процентов), консультанты (13 процентов).
Тем временем
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков считает, что ситуация на трудовом рынке стабилизируется к концу июня. К этому времени заработает большая часть предприятий. Котяков дал прогноз по безработице,
заявив, что мы движемся по сценарию, когда зарегистрированная безработица будет равняться 2,5 миллиона человек, а по методике Международной организации труда - 5,3 миллиона человек.