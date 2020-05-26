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26.05.2020 17:50
Проект: В регионах

Испытание удаленкой

Большинство петербуржцев хотели бы сменить работу
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 111(8165)
Служба исследований hh.ru провела онлайн-опрос соискателей из Санкт-Петербурга, чтобы выяснить, как много сотрудников перешло на удаленный формат работы из-за пандемии коронавируса, хотят ли они сменить место работы в ближайшее время и что произошло с зарплатами работников из разных профессиональных областей. Как выяснилось, большинство из опрошенных хотели бы поменять место работы.

Как известно, ситуация последних месяцев значительно изменила традиционный график работы горожан. Так, согласно опросу, 59 процентов респондентов работают удаленно, 31 - в офисе, 10 процентов ходят на работу, несмотря на то что могли бы выполнять свои обязанности удаленно. Отмечается, что менее всего к удаленному графику адаптировались специалисты из профессиональных областей производства и сельского хозяйства (22 процента), транспорта и логистики (24 процента), а также административного персонала (33 процента). Почти половина респондентов (47 процентов) отметила снижение уровня доходов.

Фото: iStock
Россиянам могут начать возмещать расходы при переходе на удаленку

Интересно, что 82 процента опрошенных петербуржцев так или иначе хотели бы поменять место работы в ближайшее время, если бы появилась такая возможность. Почти каждый десятый предпочитает держаться за текущее рабочее место вне зависимости от обстоятельств. О желании сменить компанию чаще упоминали работники из разных регионов России из профобласти управления персоналом, юристы (по 91 проценту), топ-менеджеры (89 процентов), специалисты сфер продаж (85 процентов), науки и образования (83 процента). В меньшей степени к подобному оказались готовы медицинские работники (58 процентов), представители индустрии искусства и развлечений (65 процентов), а также строители (67 процентов).

Ситуация последних месяцев значительно изменила традиционный график работы горожан

При этом данные исследования рекрутинговой компании superjob сообщают о первых признаках оживления экономики. За последнюю неделю начался рост, позволяющий говорить о восстановлении деятельности предприятий, а это значит, что многие из тех, кто готов был менять работу, получат для этого все шансы.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Когда безработица вернется к докризисному уровню

Судя по всему, утверждают эксперты hh.ru, в ближайшее время наибольшие шансы получить "лучшее место под солнцем" будет у тех, кто готов трудиться удаленно. За март - май текущего года в СЗФО работодатели разместили на 51 процент больше вакансий с удаленным форматом занятости, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост в Новгородской области составил 61 процент, в Коми - 54 процента, в Санкт-Петербурге - 52 процента, в Псковской области - 48 процентов, в Карелии и Архангельской области - 28 и 25 процентов соответственно. Наиболее востребованными онлайн-специалистами, согласно размещенным вакансиям, являются представители сферы продаж (45 процентов от всех вакансий), ИТ-специалисты (39 процентов), маркетологи (15 процентов), консультанты (13 процентов).

Тем временем

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков считает, что ситуация на трудовом рынке стабилизируется к концу июня. К этому времени заработает большая часть предприятий. Котяков дал прогноз по безработице,

заявив, что мы движемся по сценарию, когда зарегистрированная безработица будет равняться 2,5 миллиона человек, а по методике Международной организации труда - 5,3 миллиона человек.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Новгородская область СЗФО Республика Коми СЗФО Псковская область СЗФО Карелия Рынок труда

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