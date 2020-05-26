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26.05.2020 17:20
Проект: В регионах

Бизнес в Арктике - не миф

Эксперты обсудили возможности развития малого бизнеса на Севере
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 111(8165)
Зачем Арктике малый бизнес? Александр Воротников, эксперт Проектного офиса развития Арктики, признается: нам часто, особенно сейчас, задают такой вопрос, подразумевая ответ - незачем.

Казалось бы, для такого мнения есть основания. Степан Земцов, ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства РАНХиГС, называет цифры: затраты на рабочее место по малому и среднему предпринимательству (МСП) в Арктике в среднем составляют 285 тысяч рублей на одного работника, тогда как в России эта цифра всего 16 тысяч. В Арктике 23 процента этих затрат уходят на оплату труда, тогда как в России всего порядка 14 процентов. Потому, видимо, в арктических регионах сейчас сосредоточены всего примерно два процента малых и средних предприятий. Красноречивы и такие цифры: за последние три года число субъектов МСП в Арктической зоне сократилось на 11 тысяч, а количество рабочих мест в них уменьшилось на 103 тысячи.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Однако, по мнению экспертов, это вовсе не означает, что МСП в Арктике развивать не следует. Хотя бы потому, что в Арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек, у которых есть такие же потребности в услугах, продуктах питания, красивых вещах, как и везде. Причем потребность эта еще более обострена из-за труднодоступности благ.

Ильдар Неверов, член Координационного совета общественной организации "Деловая Россия", член госкомиссии по вопросам развития Арктической зоны РФ, уточняет: теряя темпы развития МСП в Арктике, сворачиваются многие крупные проекты. Например, планы модернизации малых портов отзываются серьезными транспортными потерями. К тому же крупные предприятия, в том числе и углеводородного сектора, зачастую пользуются услугами смежников - "малышей". Неслучайно эксперты говорят, что одно рабочее место в Арктике создает 14 рабочих мест.

Такую оценку поддерживают многие эксперты.

- Предприятия МСП оказывают очень сильный мультипликативный эффект, - отмечает Степан Земцов. - По расчетам, закрытие 50-60 процентов малых и средних фирм чревато падением валового регионального продукта на 3-10 процентов в год.

Земцов считает важным развеять несколько распространенных мифов о малом бизнесе в Арктике. Один из них базируется на том, что его доля в ВВП несущественна. Но, по словам эксперта, миф этот сложился в результате "неправильных подсчетов". Если вычесть из экономики госсектор, получится, что МСП занимают в бизнес-секторе 43 процента. По Арктической зоне показатель ниже, но все равно он составляет порядка 20 процентов. Очень немало!

Мифом, по его мнению, является и утверждение о том, что МСП никакого отношения к новым технологиям иметь не могут.

Что же следует делать, чтобы малый и средний бизнес в суровых условиях Арктики не скукоживался, а развивался? По мнению эксперта, необходимо два фактора: доступность банковских услуг и доступность интернета.

Александр Крутиков, заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, называет две проблемы, решив которые можно будет надеяться на развитие МСП.

- Первый фактор - это объем спроса, который существует в Арктике, - говорит он. - Второй - неконкурентоспособность бизнеса, который работает в районах Крайнего Севера. Он неспособен конкурировать в рамках государственных закупок, закупок государственных компаний, которые создают очень значительный спрос.

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Решение этих проблем сможет решить и множество других.

По словам замминистра, сегодня сформулированы максимально конкретные предложения в таких направлениях, как решение проблемы задолженности по налогам, аренде, коммунальным платежам. Поддерживается продление ЕНВД, что для малого бизнеса, возможно, одна из ключевых мер.

- Этот набор предложений уже внесен на рассмотрение руководству правительства, - подчеркнул Александр Крутиков.

Направлен пакет законопроектов и в парламент. Один из законопроектов, который принят в первом чтении и готовится ко второму, в большой степени ориентирован на поддержку именно малого и среднего бизнеса. В частности, предполагается, что через механизм субсидирования будет снижаться ставка по страховым взносам для работников малого и среднего бизнеса в Арктике до 7,6 процента. Будет запущена программа субсидирования процентных ставок по кредитам, причем как инвестиционным, так и на пополнение оборотных средств, тоже именно для сегмента малого и среднего бизнеса.

В свою очередь, отметил замминистра, регионы также готовят предложения по местным льготам в рамках этого пакета. Например, многие планируют снизить ставки по земельному, имущественному налогам, упрощенной системе налогообложения.

Эксперты подчеркивают: когда упоминают нефтегаз, многие представляют прежде всего крупные корпорации. Но необходимо помнить, что 80 процентов работ при реализации нефтегазовых проектов приходится на долю поставщиков, которыми часто являются малые компании. Кто-то шьет рукавицы, кто-то спец-

одежду, кто-то осуществляет небольшие поставки. В конечном итоге по зернышку набирается значительный кумулятивный эффект. Исходя из этого, эксперты считают важным закрепить (возможно, на региональном уровне) необходимость вовлечения предприятий малого и среднего бизнеса в крупные проекты.

Касается это и развития арктического туризма, и экологических программ.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область СЗФО Санкт-Петербург

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