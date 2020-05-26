Жильцы многоквартирных домов на Новгородчине все охотнее благоустраивают свои дворы. Рассаду цветов и саженцы деревьев часто покупают на собственные деньги. Профессиональным садовникам и ландшафтным дизайнерам платить в регионе не любят. Самым выгодным бизнесом новгородцы летом называют высадку цветов и покос газонов.

На цветы, кустарники, деревья в Новгородской области каждый год тратятся десятки миллионов рублей. В 2020 году в Великом Новгороде за сезон на посадку, полив и прополку цветов заплатят почти восемь миллионов рублей, в городе Боровичи - 2,5 миллиона. А в городе Валдае, например, затраты растут ежегодно, и этим летом за 10 клумб (556 квадратных метров) с бархатцами, виолами, сурфиниями отдадут почти 800 тысяч рублей, а в 2019 году на вазоны и клумбы потратили 390 тысяч.

Цветы и саженцы, которые используют подрядчики для благоустройства и озеленения, часто оказываются импортными. Схема в этом бизнесе отлажена: в Голландии, Польше, Германии и Англии закупают семена, луковицы и черенки, которые на Новгородчине в питомниках и теплицах высаживают и доводят до товарного вида.

-У нас отрасль цветоводства отсутствует по сути и специалистов никто не готовит, - поделился с "РГ" директор питомника и цветочной компании Валерий Камбура. - Мы сейчас выходим на 10 миллионов цветов и рассады в год, но вынуждены закупать все импортное. А от нас уже готовую и доведенную для высадки рассаду увозят и в Карелию, и в Ленобласть, и санатории Валдая покупают, и на озеленение Москвы.

Естественно, каждый вид растения имеет особенности в уходе. Популярная сейчас туя, например, после перевозки в Россию еще четыре года растет и зимует в питомнике. В итоге саженец туи около одного метра сегодня продается за 600 рублей. В конце мая и начале июня активно идут продажи рассады цветов. Однолетние и популярные во всех городах петунии и бегонии - от 18 рублей. В конце июня пойдут розы - четырехлетний куст - 900 рублей.

- Великий Новгород очень бедный город, самый бедный на Северо-Западе, поэтому люди годами собирают клумбу. Сначала покупают одно дерево, одни многолетники, на следующий год докупают еще, - сетует Валерий Камбура. - Но клумбы формируют часто сами. Мы приглашали ландшафтного дизайнера из Санкт-Петербурга на работу. Девочка около четырех лет просидела и в итоге уехала обратно - почти нет заказов.

Сейчас новгородцы практикуют работу с дизайнерами на удаленке. И коронавирус совершенно ни при чем. Так работают последние два-три года. Территорию, которую необходимо благоустроить, фотографируют, снимают видео, составляют план и отправляют фрилансеру. Удаленный консультант и дизайнер на разовый заказ обходятся в разы дешевле. Например, составление трех вариантов проектного решения для участка в один гектар - от 15 до 25 тысяч рублей.

Новгородские профессионалы озеленения считают, что такие удаленные сотрудники сильно занижают расценки на рынке. Реальные проектные работы по планированию газонов и клумб должны стоить в пять раз больше. На создании небольших зеленых зон у многоквартирных элитных домов тоже экономят и нанимают одного садовника, который отвечает сразу за все.

- Кто-то на зарплате, а кто-то договаривается на выполнение определенного вида работ. В среднем от 4 до 20 тысяч рублей в месяц сейчас платят садовникам или ландшафтным дизайнерам, называйте как хотите, - рассказала "РГ" садовник Любовь Малышева. - Составить ландшафтный план работ - от трех тысяч рублей, спланировать одну клумбу небольшую - от одной тысячи стоит. Это не создание и посадка, а именно разработка, планирование, составление.

Сейчас новгородцы практикуют работу с дизайнерами на удаленке. И коронавирус совершенно ни при чем. Удаленный консультант и дизайнер на разовый заказ обходятся дешевле

Жильцы стандартных многоквартирных домов обходятся своими силами. И сами же покупают семена, рассаду, саженцы. В Великом Новгороде с 2006 года проходит городской конкурс на самый благоустроенный двор. Общий призовой фонд в прошлом году был 170 тысяч рублей. Эти деньги победители обычно тратят вновь на озеленение.

- Если есть мысль сэкономить время и деньги, то придется отказаться от однолетников. Это минус ежегодные затраты на семена и не нужно рассады, - советует "РГ" биолог и ландшафтный дизайнер Надежда Выходцева. - Еще один минус однолетних в том, что весной и осенью клумба имеет унылый вид. Сейчас новая мода и движение: природные лужайки с небольшим хаосом растений и буйством цвета.

На летний сезон ищут садовников и на дачи. В Новгородскую область на лето переезжают десятки тысяч жителей Москвы и Санкт-Петербурга, и далеко не все могут самостоятельно ухаживать за участком.

Например, в деревне Заостровье Парфинского района предлагают работать два раза в неделю за 600 рублей в день плюс трехразовое питание. Смена - восемь часов. Обязанности: покос газона пять соток, уход за клумбами и садом. Специальное образование не требуется, но главное условие - отсутствие вредных привычек.

- Ищу помощника маме в деревню. Большая беда сегодня у новгородского мужика - это лень, необязательность и специфическая болезнь, так скажем, - поделилась с "РГ" петербурженка Алена. - Он может легко не выйти и пропасть на неделю или месяц. Хотя мы предлагаем хорошие условия и деньги. Но желающих работать очень трудно найти.

В городах многие пытаются в сезон заработать на покосе газонов. Электрокоса, она же триммер электрический, стоит сегодня от четырех тысяч рублей. Бензиновый триммер считается надежнее, но и дороже - от шести тысяч рублей. И при хорошем заказе любой окупает себя за один-два рабочих дня.

- Беру частные заказы, в основном покос травы у коттеджей, от 200 рублей за сотку, - рассказал житель города Боровичи Сергей. - Средний участок - 10 соток, вот и получается две тысячи за полдня работы. Деньги хорошие вроде, но это разовые и только летом и осенью. Весной удается заработать еще на вспашке участков мотоблоком - беру 500 рублей за сотку.

В Великом Новгороде предложений услуг больше и расценки в два раза ниже, чем в Боровичах, - от 100 рублей за сотку у частного косильщика. Мэрия, при заказе выкашивания газонов вдоль улиц, платит в этом году по 65 рублей за сотку.

Устроиться же на постоянную работу на сезон газонокосильщиком непросто. В Новгородской области в мае нет ни одной вакансии, а в соседнем Пскове - всего одна за 32 тысячи рублей в месяц. В этой сфере все контакты и контракты давно согласованы.